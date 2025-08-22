fechar
Maisa é flagrada ao lado de jogador do Corinthians, diz site

Maisa e Memphis Depay seguem sendo alvo de boatos de affair. Os dois foram flagrados em festa comemorativa de João Silva, filho de Faustão.

Por Thallys Menezes Publicado em 22/08/2025 às 17:06
Atriz Maisa Silva
Atriz Maisa Silva - Reprodução/Instagram

Maisa Silva voltou a chamar atenção na quinta-feira (21/08), na festa de lançamento do programa de João Silva, filho de Faustão, na Grande São Paulo.

Revelado pelo portal Léo Dias, o registro da atriz reacendeu rumores de um possível romance, que já tem sido debatido nas redes há alguns meses.

Maisa e Memphis Depay são clicados juntos

O clique de Maisa e o atacante holandês Memphis Depay, do Corinthians, na festa não foi a primeira interação dos dois.

No mês de fevereiro, Depay e Maisa passaram a se seguir no Instagram, e o atacante chegou a compartilhar um vídeo da atriz em seu perfil, escrevendo em inglês que “Maisa entende a vida”.

O vídeo em questão havia sido gravado em janeiro, quando Maisa esteve na Neo Química Arena para acompanhar uma partida do Corinthians.

Desde então, o craque começou a curtir frequentemente as publicações da ex-apresentadora do SBT.

Menphis não se pronunciou ao portal, mas Maisa esclareceu a situação: “Sou torcedora do Corinthians e somos amigos! Obrigada por perguntar, para evitar qualquer desentendimento. Beijos!”.

