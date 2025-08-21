Wagner Moura pode ser indicado ao Oscar 2026, diz revista internacional

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Wagner Moura no Oscar? Segundo a revista norte-americana Variety, o ator é um dos nomes cotados para a estatueta de Melhor Ator no ano que vem.

Brasil no Oscar por mais um ano?

Após o sucesso de "Ainda Estou Aqui" este ano, uma nova promessa brasileira surge na temporada de premiações cinematográficas: "O Agente Secreto", filme do pernambucano Kleber Mendonça Filho.

Estrelado por Wagner Moura, o longa-metragem rendeu ao protagonista o prêmio de Melhor Ator no Festival de Cannes 2025, além do troféu de Melhor Direção para Kleber.

A medida que as noites de gala do cinema se aproximam, o nome do ator baiano segue repercutindo.

Wagner Moura é cotado para o Oscar 2026 pela Variety

A conceituada revista americana Variety publica periodicamente previsões dos indicados do Oscar, com meses de antecedência, com base em análises das tendências da premiação.

Em matéria publicada nesta quinta-feira (21), Wagner Moura aparece como um dos possíveis indicados à estatueta de Melhor Ator por seu trabalho em "O Agente Secreto".

Outros atores cotados para indicação pela revista são: Timothée Chalamet ("Marty Supreme"), Oscar Isaac ("Frankenstein"), Dwayne Johnson, o The Rock ("Coração de Lutador") e Jesse Plemons ("Bugonia").

As apostas serão atualizadas com o passar dos meses, até a chegada da cerimônia, marcada para 15 de março de 2026.

O filme de Kleber Mendonça Filho também seria indicado a Melhor Roteiro Original e Melhor Filme Internacional.

Até o momento, as únicas artistas brasileiras indicadas a Oscars de atuação são Fernanda Montenegro ("Central do Brasil") e Fernanda Torres ("Ainda Estou Aqui").

Qual é a história de O Agente Secreto?

No Brasil dos anos 70, em plena ditadura militar, o professor Marcelo (Wagner Moura) volta ao Recife para escapar de um passado misterioso, mas descobre estar sendo espionado.



Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Hermila Guedes, Thomás Aquino e Udo Kier também estão confirmados na produção.