Pabllo Vittar lança música em parceria com grupo de k-pop; ouça

"Mexe", novo single de Pabllo Vittar com o girl group NMIXX, já está disponível nas plataformas, com direito a clipe, misturando funk e k-pop.

Clique aqui e escute a matéria

Pabllo Vittar está de volta!

A drag queen brasileira de sucesso lançou nesta quinta-feira (21/08) seu novo single, "Mexe".

A música é uma parceria com o grupo de k-pop feminino NMIXX, marcando a primeira parceria da cantora com idols coreanos. O clipe da canção também foi divulgado oficialmente no Youtube.

Pabllo Vittar lança "Mexe"

"Mexe" tem letra em inglês e português misturando funk com o pop coreano do grupo NMIXX.

Fundado em 2022, o NMIXX é agenciado pela produtora JYP Entertainment, conhecida por grupos como o Twice e Stray Kids.

O girl group é composto por seis integrantes: Lily, Haewon, Sullyoon, Bae, Jiwoo e Kyujin. Elas são conhecidas por sucessos como "KNOW ABOUT ME", "DASH" e "DICE".

"Elas falando em português com sotaque coreano está lindo! As meninas arrasaram, elas têm uma versatilidade musical muito grande", revelou a drag em entrevista para o Extra. Recentemente, Pabllo fez uma viagem pela Ásia com parada em Seul, capital sul-coreana.

A canção é o primeiro single do sétimo álbum da carreira de Pabllo Vittar, o primeiro desde o lançamento do "Batidão Tropical Vol. 2" (2024).



O novo disco terá músicas em português, inglês e espanhol, assim como o "111", disco da drag lançado em 2020. Ouça "Mexe" nas plataformas digitais clicando aqui.

Assista ao clipe de "Mexe" no Youtube



