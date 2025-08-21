Pabllo Vittar lança música em parceria com grupo de k-pop; ouça
"Mexe", novo single de Pabllo Vittar com o girl group NMIXX, já está disponível nas plataformas, com direito a clipe, misturando funk e k-pop.
Por
Thallys Menezes
Publicado em 21/08/2025 às 21:03
| Atualizado em 21/08/2025 às 21:05
X
Notícia
É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.
Artigo
Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do
jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.
Investigativa
Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige
técnicas e recursos específicos.
Content Commerce
Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.
Análise
É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados.
Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.
Editorial
Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.
Patrocinada
É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.
Checagem de fatos
Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.
Contexto
É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um
fato ou notícia.
Especial
Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um
determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens
que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.
Entrevista
Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e
respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do
entrevistado reproduzida entre aspas.
Crítica
Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções
artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.
Clique aqui e escute a matéria
Pabllo Vittar está de volta!
A drag queen brasileira de sucesso lançou nesta quinta-feira (21/08) seu novo single, "Mexe".
A música é uma parceria com o grupo de k-pop feminino NMIXX, marcando a primeira parceria da cantora com idols coreanos. O clipe da canção também foi divulgado oficialmente no Youtube.
Pabllo Vittar lança "Mexe"
"Mexe" tem letra em inglês e português misturando funk com o pop coreano do grupo NMIXX.
Fundado em 2022, o NMIXX é agenciado pela produtora JYP Entertainment, conhecida por grupos como o Twice e Stray Kids.
O girl group é composto por seis integrantes: Lily, Haewon, Sullyoon, Bae, Jiwoo e Kyujin. Elas são conhecidas por sucessos como "KNOW ABOUT ME", "DASH" e "DICE".
"Elas falando em português com sotaque coreano está lindo! As meninas arrasaram, elas têm uma versatilidade musical muito grande", revelou a drag em entrevista para o Extra. Recentemente, Pabllo fez uma viagem pela Ásia com parada em Seul, capital sul-coreana.
A canção é o primeiro single do sétimo álbum da carreira de Pabllo Vittar, o primeiro desde o lançamento do "Batidão Tropical Vol. 2" (2024).
O novo disco terá músicas em português, inglês e espanhol, assim como o "111", disco da drag lançado em 2020. Ouça "Mexe" nas plataformas digitais clicando aqui.
Assista ao clipe de "Mexe" no Youtube