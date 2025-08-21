Mileide Mihaile é confirmada como rainha de bateria da Unidos da Tijuca

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A influenciadora, que nos últimos anos desfilava na Grande Rio, passa a reinar à frente da bateria da Unidos da Tijuca. Ela substitui a cantora Lexa

A Unidos da Tijuca, escola de samba quatro vezes campeã do carnaval carioca, anunciou nas suas redes sociais na tarde desta quinta-feira (21) que Mileide Mihaile será a nova rainha de sua bateria. A influenciadora assume o posto que era ocupado pela cantora Lexa.

A escolha de Mileide abre um ciclo importante para a Unidos da Tijuca, que agora dá novo ritmo à bateria "Pura Cadência", comandada por Mestre Casagrande desde 2008.

Mileide é influenciadora digital, empresária e figura conhecida no universo do samba. Desde 2019, ela vinha desfilando como musa da Acadêmicos do Grande Rio.

No desfile de 2025, ela protagonizou uma apresentação marcante usando uma fantasia inspirada no enredo da escola sobre o estado do Pará, com cores vibrantes e simbolismo cultural profundo, assinada pelo stylist Plínio e a estilista Isadora Barbozza.

Carnaval 2026

Para o desfile do ano que vem, a agremiação carioca vai homenagear a escritora Carolina Maria de Jesus, autora do clássico literário "Quarto de Despejo". A construção deste enredo ficará por conta do carnavalesco Edson Pereira.

A escola será a última escola a desfilar na segunda-feira de carnaval.