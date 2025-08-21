Poliana Rocha, mãe de Zé Felipe, revela o que pensa sobre Ana Castela
Poliana Rocha usou as redes sociais nesta última quarta-feira (20) e reagiu em torno do fato de seguir Ana Castela, alimentando os rumores de que o seu filho, Zé Felipe, estaria vivendo affair com a cantora.
Através do Instagram, a esposa de Leonardo negou qualquer proximidade com a ‘Boiadeira’ e desmentiu boatos sobre uma amizade recente entre as duas. “Que maldade. Não a conheço”, escreveu ela, em uma página de celebridades que repercutia o assunto.
Os rumores sobre um possível romance entre Ana Castela e Zé Felipe, inclusive surgiram no mês passado, após uma viagem feita por ambos à Disney, cerca de quase dois meses após o anúncio do término do casamento entre ele e Virginia Fonseca.
No último domingo (17), a dupla foi registrada juntos a caminho de Buritama, em São Paulo, onde realizaram uma apresentação conjunta, ao som do clássico sertanejo ‘Evidências’, e foram tietados pela multidão presente, que pedia para que os dois se beijassem.
