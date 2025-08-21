Juliana Bonde surpreende com revelações sobre oral e ménage
Clique aqui e escute a matéria
Juliana Bonde adora interagir com seus seguidores no Instagram. Através da ferramenta de perguntas nos Stories, ela responde dúvidas e curiosidades sobre sua vida íntima, sempre com muito bom humor e ousadia.
Desta vez, por exemplo, um seguidor questionou se na hora de tomar remédio, ela prefere oral ou que aplique no bumbum. Apesar da pergunta guardar um duplo sentido, a beldade não se intimidou ao responder:
“Ai vocês se preocupam tanto comigo. Obrigado! Mas eu acho que o oral não da muito efeito. Agora quando é aplicado na bunda acho que é mais forte.”, disparou ela.
Na sequência, um internauta perguntou se a vocalista do Bonde do Forró curte ménage, relação sexual que envolve três pessoas. No entanto, a cantora achou que o fã estava falando sobre “homenagem” e acabou se confundindo na resposta.
“Eu acho que a homenagem tem que ser feita em vida. Muita gente faz homenagem depois que morre… aí não adianta nada né, a gente não vai saber. Então quem gosta de fazer homenagem tem que fazer para as pessoas em vida.”, afirmou ela.
VEJA MAIS: Juliana Bonde surpreende fãs ao falar sobre ‘liberar a rosca’ e ‘dar o toba’
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
O post Juliana Bonde surpreende com revelações sobre oral e ménage foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.