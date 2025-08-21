Juliana Bonde surpreende com revelações sobre oral e ménage

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Juliana Bonde adora interagir com seus seguidores no Instagram. Através da ferramenta de perguntas nos Stories, ela responde dúvidas e curiosidades sobre sua vida íntima, sempre com muito bom humor e ousadia.

Desta vez, por exemplo, um seguidor questionou se na hora de tomar remédio, ela prefere oral ou que aplique no bumbum. Apesar da pergunta guardar um duplo sentido, a beldade não se intimidou ao responder:

“Ai vocês se preocupam tanto comigo. Obrigado! Mas eu acho que o oral não da muito efeito. Agora quando é aplicado na bunda acho que é mais forte.”, disparou ela.

Juliana Caetano (Foto: Reprodução/Instagram)

Na sequência, um internauta perguntou se a vocalista do Bonde do Forró curte ménage, relação sexual que envolve três pessoas. No entanto, a cantora achou que o fã estava falando sobre “homenagem” e acabou se confundindo na resposta.

“Eu acho que a homenagem tem que ser feita em vida. Muita gente faz homenagem depois que morre… aí não adianta nada né, a gente não vai saber. Então quem gosta de fazer homenagem tem que fazer para as pessoas em vida.”, afirmou ela.

Juliana Caetano (Foto: Reprodução/Instagram)

VEJA MAIS: Juliana Bonde surpreende fãs ao falar sobre ‘liberar a rosca’ e ‘dar o toba’

O post Juliana Bonde surpreende com revelações sobre oral e ménage foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.