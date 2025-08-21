Há 35 anos, Casa do Carnaval nascia no Pátio de São Pedro; conheça espaço e programação especial

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Centro de Formação, Pesquisa e Memória Cultural celebra marca com programação de atividades, além da digitalização de acervo de 200 fitas VHS

Há três décadas, um sobrado no Pátio de São Pedro, um dos espaços mais emblemáticos do bairro de São José, abriga a preservação das manifestações da cultura popular.

A Casa do Carnaval, também chamada de Centro de Formação, Pesquisa e Memória Cultural, foi inaugurada em 22 de agosto de 1990, no Dia Nacional do Folclore.

Criado pela Fundação de Cultura do Recife, o projeto nasceu para ser um centro de estudos carnavalescos, com exposições permanente para agremiações do Grande Recife.

Atualmente menos conhecida pela população em comparação a outros equipamentos culturais, como o Paço do Frevo, a Casa do Carnaval direciona seus esforços sobretudo para a pesquisa das tradições populares ligadas ao Carnaval, São João e Natal.

Acervo

Casa do Carnaval, no Pátio de São Pedro, no Recife - Rodolfo Loepert/Arquivo PCR

Entre 2024 e 2025, o espaço promoveu a higienização e digitalização de 200 fitas VHS de seu acervo. Parte desse material será apresentada durante a semana comemorativa.

No segundo andar, funciona o Centro de Documentação, que reúne cerca de mil volumes impressos, entre livros, periódicos, teses, dissertações, monografias, partituras, atas, estatutos, cartas, recortes de jornais, fotografias, cartilhas culturais, catálogos e folhetos.

Exposição

As comemorações pelos 35 anos começaram nesta quinta-feira (21) com a abertura da exposição de fotografias "Comidas Rituais – sabores e saberes ancestrais na diáspora africana em Pernambuco", com curadoria dos pesquisadores Mário Ribeiro e Sandra Araújo.

A mostra resulta de uma pesquisa etnográfica realizada entre 2021 e 2024 em quatro casas de matriz africana no Recife e Região Metropolitana.

Os registros apresentam as comidas de terreiro como símbolos culturais carregados de sentidos, cheiros e sabores, evocando cosmovisões africanas e a sabedoria ancestral.

Mais atividades

Até o fim do mês, mais atividades serão realizadas, como a palestra “Brincar é coisa séria”, com a historiadora e pesquisadora Carmem Lélis, assessora técnica de Política Cultural da Secretaria de Cultura do Recife.

Outro destaque é a Oficina de Capacitação em Elaboração de Projetos Culturais para artistas LGBTQIAPN+, ministrada por Roberto Carlos, conselheiro de cultura do Recife, produtor, gestor cultural e presidente da Liga de Quadrilhas da cidade.

Confira a programação completa abaixo

Dia 22/08 (Sexta-feira)

14h - Palestra "Brincar é Coisa Séria", com Carmem Lélis.

Dia 23/08 (Sábado)

10h - Estreia da oficina de Capacitação em Elaboração de Projetos Culturais para artistas LGBTQIAPN+, com Roberto Carlos.

Dia 27/08 (Quarta-feira)

14h - Apresentação do acervo digitalizado da Casa do Carnaval, com Ewerson Luiz.

Dia 28/08 (Quinta-feira)

14h - Roda de conversa "São João: Uma festa das Quadrilhas Juninas", com Albemar Araújo.

Dia 29/08 (Sexta-feira)

14h - Palestra "Maracatu de Baque Solto: uma conexão com a natureza", com Manoelzinho Salustiano.

