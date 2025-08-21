fechar
Celebridades | Notícia

Ludmilla lança "Cam Girl", parceria com Victoria Monét, vencedora do Grammy

Nova música de Ludmilla e Victoria Monét é mais uma parceria internacional para a estrela brasileira; ouça em todas as plataformas.

Por Thallys Menezes Publicado em 21/08/2025 às 21:46
Ludmilla e Victoria Monét
Ludmilla e Victoria Monét - Reprodução/Instagram

Está no ar mais um lançamento de Ludmilla!

A cantora de pop e R&B e pagode nacional aposta agora em "Cam Girl", parceria com a cantora norte-americana Victoria Monét.

Cam Girl já está disponível nas plataformas 

"Cam Girl" marca a primeira parceria entre Ludmilla e Victória Monét. Ouça em todas as plataformas. O visualizer será divulgado nesta sexta-feira (22), ao meio-dia, horário de Brasília.

As cantoras deram indícios da parceria nas redes sociais, além de terem sido flagradas deixando um estúdio em Los Angeles juntas no último dia 17.

Mais conhecida pelo hit "On My Mama", Victória Monét é vencedora de três Grammys, incluindo Artista Revelação e Melhor Álbum de R&B pelo disco "Jaguar II", de 2023.

Além disso, a artista é compositora de hits como "Thank U, Next", de Ariana Grande e  "Do It", de Chloe x Halle.

Victória é mais uma para a lista de artistas internacionais com os quais Ludmilla já trabalhou, incluindo nomes como Snoop Dogg ("Onda Diferente"), Mariah Angeliq ("Socadona"), Sean Paul ("Tic Tac"), Emilia ("No Se Ve").

 

