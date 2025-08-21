Ludmilla lança "Cam Girl", parceria com Victoria Monét, vencedora do Grammy

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Nova música de Ludmilla e Victoria Monét é mais uma parceria internacional para a estrela brasileira; ouça em todas as plataformas.

Clique aqui e escute a matéria

Está no ar mais um lançamento de Ludmilla!

A cantora de pop e R&B e pagode nacional aposta agora em "Cam Girl", parceria com a cantora norte-americana Victoria Monét.

Cam Girl já está disponível nas plataformas

"Cam Girl" marca a primeira parceria entre Ludmilla e Victória Monét. Ouça em todas as plataformas. O visualizer será divulgado nesta sexta-feira (22), ao meio-dia, horário de Brasília.

As cantoras deram indícios da parceria nas redes sociais, além de terem sido flagradas deixando um estúdio em Los Angeles juntas no último dia 17.

Mais conhecida pelo hit "On My Mama", Victória Monét é vencedora de três Grammys, incluindo Artista Revelação e Melhor Álbum de R&B pelo disco "Jaguar II", de 2023.

Além disso, a artista é compositora de hits como "Thank U, Next", de Ariana Grande e "Do It", de Chloe x Halle.

Victória é mais uma para a lista de artistas internacionais com os quais Ludmilla já trabalhou, incluindo nomes como Snoop Dogg ("Onda Diferente"), Mariah Angeliq ("Socadona"), Sean Paul ("Tic Tac"), Emilia ("No Se Ve").

