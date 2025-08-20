Pai de Sabrina Sato passa por cirurgia e apresentadora pede apoio do público: "Batalha"
Sabrina Sato revela que o pai, Omar Rahal passará por cirurgia e pede orações, destacando fé e união da família neste momento delicado.
Clique aqui e escute a matéria
A apresentadora Sabrina Sato usou as redes sociais para compartilhar um momento delicado de sua família.
Ela contou que o pai, o empresário Omar Rahal, precisará passar por uma cirurgia, notícia que pegou os familiares de surpresa.
Sabrina Sato fala sobre cirurgia do pai, Omar Rahal
Mesmo sem revelar detalhes sobre o diagnóstico, Sabrina destacou a força do pai ao encarar o desafio com coragem e resiliência.
A apresentadora afirmou acreditar na recuperação e agradeceu aos irmãos, amigos próximos e profissionais de saúde pelo suporte nesse período. Segundo ela, a fé tem sido maior que o medo.
"O tempo todo ele tem mostrado a coragem de um verdadeiro guerreiro, pronto para travar a maior luta da sua vida. Mas, eu tenho fé, muita fé, de que venceremos essa batalha que agora se inicia", destacou.
O anúncio ocorre algumas semanas após Sabrina e a família terem visitado a Suíça, em uma viagem marcada pela reconexão com suas origens, segundo o portal Terra.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
O passeio incluiu visitas a vilarejos e momentos em Berna, cidade natal de sua avó paterna.
Sabrina é filha de Omar, de 76 anos, e da psicóloga e empresária Kika Sato Rahal, de 73.