Pai de Sabrina Sato passa por cirurgia e apresentadora pede apoio do público: "Batalha"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Sabrina Sato revela que o pai, Omar Rahal passará por cirurgia e pede orações, destacando fé e união da família neste momento delicado.

Clique aqui e escute a matéria

A apresentadora Sabrina Sato usou as redes sociais para compartilhar um momento delicado de sua família.

Ela contou que o pai, o empresário Omar Rahal, precisará passar por uma cirurgia, notícia que pegou os familiares de surpresa.

Sabrina Sato fala sobre cirurgia do pai, Omar Rahal



Mesmo sem revelar detalhes sobre o diagnóstico, Sabrina destacou a força do pai ao encarar o desafio com coragem e resiliência.

A apresentadora afirmou acreditar na recuperação e agradeceu aos irmãos, amigos próximos e profissionais de saúde pelo suporte nesse período. Segundo ela, a fé tem sido maior que o medo.

"O tempo todo ele tem mostrado a coragem de um verdadeiro guerreiro, pronto para travar a maior luta da sua vida. Mas, eu tenho fé, muita fé, de que venceremos essa batalha que agora se inicia", destacou.

O anúncio ocorre algumas semanas após Sabrina e a família terem visitado a Suíça, em uma viagem marcada pela reconexão com suas origens, segundo o portal Terra.

O passeio incluiu visitas a vilarejos e momentos em Berna, cidade natal de sua avó paterna.

Sabrina é filha de Omar, de 76 anos, e da psicóloga e empresária Kika Sato Rahal, de 73.