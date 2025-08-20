fechar
Celebridades | Notícia

Pai de Sabrina Sato passa por cirurgia e apresentadora pede apoio do público: "Batalha"

Sabrina Sato revela que o pai, Omar Rahal passará por cirurgia e pede orações, destacando fé e união da família neste momento delicado.

Por Thallys Menezes Publicado em 20/08/2025 às 21:46 | Atualizado em 20/08/2025 às 21:47
Sabrina Sato e seu pai, Omar Rahal
Sabrina Sato e seu pai, Omar Rahal - Reprodução/Instagram

Clique aqui e escute a matéria

A apresentadora Sabrina Sato usou as redes sociais para compartilhar um momento delicado de sua família.

Ela contou que o pai, o empresário Omar Rahal, precisará passar por uma cirurgia, notícia que pegou os familiares de surpresa.

Sabrina Sato fala sobre cirurgia do pai, Omar Rahal

Mesmo sem revelar detalhes sobre o diagnóstico, Sabrina destacou a força do pai ao encarar o desafio com coragem e resiliência.

A apresentadora afirmou acreditar na recuperação e agradeceu aos irmãos, amigos próximos e profissionais de saúde pelo suporte nesse período. Segundo ela, a fé tem sido maior que o medo.

Leia Também

"O tempo todo ele tem mostrado a coragem de um verdadeiro guerreiro, pronto para travar a maior luta da sua vida. Mas, eu tenho fé, muita fé, de que venceremos essa batalha que agora se inicia", destacou.

O anúncio ocorre algumas semanas após Sabrina e a família terem visitado a Suíça, em uma viagem marcada pela reconexão com suas origens, segundo o portal Terra.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O passeio incluiu visitas a vilarejos e momentos em Berna, cidade natal de sua avó paterna.

Sabrina é filha de Omar, de 76 anos, e da psicóloga e empresária Kika Sato Rahal, de 73.

Leia também

Entenda o que aconteceu entre Bruna Biancardi e Amanda Kimberlly
Celebridades

Entenda o que aconteceu entre Bruna Biancardi e Amanda Kimberlly
Virginia responde Bruna Biancardi após confronto por causa de Neymar: "Desculpa"
Celebridades

Virginia responde Bruna Biancardi após confronto por causa de Neymar: "Desculpa"

Compartilhe

Tags