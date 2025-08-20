Hytalo Santos dará entrevista a Roberto Cabrini, da Record
Justiça autoriza Roberto Cabrini a entrevistar Hytalo Santos; conversa seguirá regras da penitenciária e será exibida pela Record.
Clique aqui e escute a matéria
A Record vai exibir em breve uma entrevista de Hytalo Santos, uma das primeiras após sua prisão
A gravação foi autorizada pela Justiça após decisão do juiz Antonio Rudimacy Firmino de Sousa, que permitiu o encontro dentro da unidade prisional.
Hytalo será entrevistado por Roberto Cabrini
Segundo informações obtidas pela coluna de Fábia Oliveira, a autorização para entrevista de Hytalo veio acompanhada de determinações específicas, garantindo que todo o processo siga os protocolos de segurança previstos pelo sistema penitenciário. Roberto Cabrini, premiado jornalista da emissora, conduzirá a conversa.
No pedido encaminhado pela emissora, a defesa da realização da entrevista destacou o valor jornalístico do material. A presença de Hytalo foi considerada essencial para assegurar que a reportagem mantenha isenção, já que Cabrini costuma ouvir todas as partes envolvidas em casos de grande repercussão.
Prisão de Hytalo Santos
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve a prisão do influenciador Hytalo Santos e de seu marido, Israel Vicente, ao negar o pedido de liberdade apresentado pela defesa. A decisão foi tomada na terça-feira (19).
O casal foi detido na última sexta-feira (15) em uma residência em Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo. Eles são investigados por suspeita de tráfico de pessoas e exploração de menores em conteúdos divulgados nas redes sociais.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Atualmente, Hytalo e Israel permanecem custodiados na capital paulista, mas devem ser transferidos em breve, via avião, para a Paraíba, conforme determinação judicial.