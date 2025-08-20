Depoimento de Hytalo Santos e do marido em audiência de custódia é divulgado; confira
Veja o que aconteceu durante a audiência de custódia de Hytalo Santos e Israel Vicente, acusados de tráfico humano e exploração de menores.
Clique aqui e escute a matéria
Hytalo Santos e o marido, Israel Vicente, conhecido como MC Euro, seguem presos desde a última sexta-feira (15).
Nesta terça-feira (19), veio a público a gravação da audiência de custódia realizada no sábado (16), em que os dois apareceram pela primeira vez diante da Justiça após a prisão.
O vídeo, divulgado pelo portal G1, mostra Hytalo afirmando que ambos foram detidos “sem entender o motivo”. A sessão foi conduzida por videoconferência a partir do Fórum de Osasco, na Grande São Paulo, e contou com a presença do juiz responsável pelo caso.
Prisão em Carapicuíba
O casal de criadores de conteúdo foi preso pela Polícia Civil em Carapicuíba, na Região Metropolitana de São Paulo, após a Justiça da Paraíba expedir um mandado de prisão preventiva.
Eles são investigados pelo Ministério Público da Paraíba (MP-PB) e pelo Ministério Público do Trabalho (MPT), sob suspeita de exploração e exposição de crianças e adolescentes, além de tráfico de pessoas em conteúdos divulgados nas redes sociais.
A audiência de custódia teve como objetivo verificar a legalidade da prisão e colher eventuais relatos de maus-tratos. Durante a sessão, tanto Hytalo quanto Israel negaram ter sofrido violência ou abuso policial.
Com isso, o juiz decidiu manter as prisões preventivas enquanto o processo segue em apuração.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Contexto do caso
As investigações contra o influenciador e o marido ganharam força após denúncias de que menores de idade estariam sendo usados em produções de conteúdo digital em troca de vantagens materiais. Desde então, perfis ligados a Hytalo foram removidos das plataformas e novas testemunhas começaram a ser ouvidas pelos órgãos responsáveis.
A repercussão do caso continua intensa nas redes sociais, com apoiadores pedindo cautela nos julgamentos e críticos cobrando respostas mais rápidas da Justiça.