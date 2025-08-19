fechar
Leonardo revela já ter sido expulso de casa pela esposa: "Dei muito trabalho"

Leonardo relembrou crises no casamento e reconheceu erros do passado, exaltando a resiliência e a importância de Poliana Rocha em sua vida.

Por Thallys Menezes Publicado em 19/08/2025 às 22:33
Poliana Rocha e Leonardo
Poliana Rocha e Leonardo - Reprodução/Instagram

Leonardo e Poliana Rocha já passaram por grandes brigas?

O cantor relembrou momentos conturbados de seu casamento com Poliana Rocha em entrevista descontraída ao jornalista Leo Dias.

Leonardo abre o jogo sobre crises com Poliana Rocha

O sertanejo contou que, em diferentes fases da relação, chegou a ser expulso de casa, consequência de atitudes impulsivas e de comportamentos que ele mesmo considera fruto de imaturidade.

Segundo Leonardo, a reconciliação só foi possível porque reconheceu os erros e pediu perdão.

"Em uma certa idade, não tem como não fazer... dei muito trabalho para ela ainda, muito, muito. Todo mundo sabe disso, peço até perdão", disse o cantor, segundo o Terra.

Embora as crises tenham marcado períodos difíceis, o artista reforçou a importância da esposa em sua vida e destacou a resiliência de Poliana como um dos principais pilares para que o relacionamento se mantivesse firme ao longo dos anos.

O cantor ainda comentou que costuma expressar gratidão com presentes carregados de simbolismo, como carros e até um cachorro, que se somam às demonstrações de afeto.

"Hoje, depois que conheci a Poliana, realmente as coisas mudaram muito", revelou, emocionado.

Poliana e Leonardo são casados há 29 anos. A jornalista e influenciadora é mãe do cantor Zé Felipe, filho de Leonardo e ex-marido de Virginia Fonseca.

