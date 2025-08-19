Bruna Biancardi e Amanda Kimberlly protagonizam climão por foto de filhas de Neymar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Bruna Biancardi e Amanda Kimberlly se desentendem após polêmica com foto da filha de Neymar; mãe de Mavie evita prolongar discussão.

Bruna Biancardi, esposa de Neymar, e a modelo Amanda Kimberlly, mãe de Helena, uma das filhas do jogador do Santoss, protagonizaram uma polêmica nesta terça-feira (19/08).

A confusão teve início após Bruna apagar uma foto da menina de seu perfil no Instagram, afirmando que havia atendido a um pedido de Amanda para remover a imagem.

Bruna Biancardi e Amanda Kimberlly chamam atenção por foto apagada

Depois da imagem ter sido deletada, Amanda usou os stories para esclarecer que não proibiu a família paterna de compartilhar registros da filha.

Segundo ela, apenas solicitou que fosse avisada previamente, em razão dos ataques que a criança vem sofrendo nas redes. Para reforçar sua versão, chegou a publicar prints das conversas e montagens negativas que circulam com a imagem de Helena.

"Jamais proibiria a família paterna de compartilhar momentos especiais. Apenas acredito que a comunicação evita mal-entendidos e garante uma convivência mais saudável. Para que minhas palavras não sejam distorcidas, tenho prints de tudo o que já disse sobre o assunto", declarou Amanda, segundo o Purepeople.

"Estou preservando a imagem da Helena perante os ataques que ela vem sofrendo e cuidando da exposição dela nas redes sociais. Nunca te proibi, nem estou te proibindo de postar fotos da minha filha, só quero ser comunicada", disse Amanda a Bruna, segundo os prints.

Apesar da repercussão, Bruna não se estendeu sobre o assunto. Em vez de responder diretamente à ex de Neymar, preferiu publicar conteúdos relacionados ao seu trabalho, incluindo bastidores de uma sessão de fotos.

Bruna Biancardi e Neymar são pais de Mavie, de 1 ano e 10 meses, e de Mel, nascida no último mês de julho.

O jogador também é pai de Helena, de 1 ano e 1 mês, e Davi Lucca, de 13 anos, filho da influenciadora Carol Dantas.