O que aconteceu com Faustão? Boletim atualiza estado do apresentador

Faustão apresenta avanços no tratamento médico e segue em processo de recuperação no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

Após dias de preocupação entre internautas e fãs, Fausto Silva, internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e segue em recuperação.

O apresentador continua sob cuidados médicos, mas agora em apartamento hospitalar, após semanas de tratamento e procedimentos complexos.

Faustão apresenta evolução positiva no quadro de saúde

De acordo com boletim divulgado pela equipe médica responsável, Faustão tem mostrado progressos consistentes.

Os especialistas destacam que os órgãos transplantados estão funcionando cada vez melhor e que o paciente se encontra em processo de reabilitação física e nutricional.

O apresentador recebeu alta da UTI no dia 13 de agosto, reforçando a boa resposta aos cuidados intensivos.

A nota foi assinada pelos médicos Dr. Alvaro Pacheco e Silva Filho, Dr. Fernando Bacal, Dr. Marcelo Bruno de Rezende e Dr. Eliezer Silva, destaca o portal Léo Dias.

Cirurgias e complicações enfrentadas

Faustão está internado desde 21 de maio, quando foi diagnosticado com uma infecção bacteriana associada a sepse.

Durante esse período, passou por diversos protocolos clínicos até chegar à necessidade de transplantes. No início de agosto, realizou um transplante de fígado e, no dia seguinte, um retransplante renal, já previsto desde o ano anterior.

Ambos os órgãos vieram de um mesmo doador compatível, permitindo que os procedimentos fossem realizados em sequência.

Anteriormente, Faustão já havia passado por um transplante de coração, em 2023, devido a um quadro de insuficiência cardíaca.