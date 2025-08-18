Dona Ruth se manifesta sobre divisão do seguro milionário de Marília Mendonça

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Mãe da cantora esclarece polêmica sobre partilha de US$ 2 milhões e reafirma que negociação foi conduzida pelos advogados; confira o pronunciamento.

Clique aqui e escute a matéria

A tragédia que levou a vida de Marília Mendonça, em novembro de 2021, continua gerando desdobramentos delicados. Entre os pontos mais recentes está a divisão do seguro de vida da cantora, que se tornou motivo de controvérsia entre as famílias das vítimas.

O valor total de US$ 2 milhões, cerca de R$ 11 milhões, foi dividido de forma que metade, US$ 1 milhão, ficou para o filho de Marília, Léo, de 5 anos, enquanto os outros US$ 1 milhão foram repartidos entre as quatro famílias restantes, recebendo cada uma cerca de R$ 1,4 milhão.

Segundo familiares, a decisão teria sido conduzida pelos advogados de Dona Ruth, gerando críticas por suposta desigualdade.

Leia Também Kamylinha quebra o silêncio e fala pela primeira vez sobre relação com Hytalo Santos

George Freitas, pai de Henrique Bahia, e Vitória Medeiros, filha do piloto Geraldo Medeiros, criticaram publicamente a divisão.

Eles afirmam que aceitaram a proposta sob pressão e desejavam apenas resolver o assunto rapidamente, mas sempre consideraram a partilha injusta, já que, legalmente, o seguro de morte poderia ser distribuído igualmente entre todas as famílias das vítimas.

Em entrevista ao Fantástico, Dona Ruth afirmou que não participou diretamente das negociações e que todo o processo foi conduzido por seus advogados.

Ela reforçou a dor de ter perdido a filha e o irmão Abicieli na mesma tragédia e destacou que a decisão judicial determinou a divisão do seguro.