Celebridades | Notícia

Dona Ruth se manifesta sobre divisão do seguro milionário de Marília Mendonça

Mãe da cantora esclarece polêmica sobre partilha de US$ 2 milhões e reafirma que negociação foi conduzida pelos advogados; confira o pronunciamento.

Por Bianca Tavares Publicado em 18/08/2025 às 9:08
Imagem de Dona Ruth e George Freitas
Imagem de Dona Ruth e George Freitas - Reprodução/Instagram/Divulgação/Record

A tragédia que levou a vida de Marília Mendonça, em novembro de 2021, continua gerando desdobramentos delicados. Entre os pontos mais recentes está a divisão do seguro de vida da cantora, que se tornou motivo de controvérsia entre as famílias das vítimas.

O valor total de US$ 2 milhões, cerca de R$ 11 milhões, foi dividido de forma que metade, US$ 1 milhão, ficou para o filho de Marília, Léo, de 5 anos, enquanto os outros US$ 1 milhão foram repartidos entre as quatro famílias restantes, recebendo cada uma cerca de R$ 1,4 milhão.

Segundo familiares, a decisão teria sido conduzida pelos advogados de Dona Ruth, gerando críticas por suposta desigualdade.

George Freitas, pai de Henrique Bahia, e Vitória Medeiros, filha do piloto Geraldo Medeiros, criticaram publicamente a divisão.

Eles afirmam que aceitaram a proposta sob pressão e desejavam apenas resolver o assunto rapidamente, mas sempre consideraram a partilha injusta, já que, legalmente, o seguro de morte poderia ser distribuído igualmente entre todas as famílias das vítimas.

Em entrevista ao Fantástico, Dona Ruth afirmou que não participou diretamente das negociações e que todo o processo foi conduzido por seus advogados.

Ela reforçou a dor de ter perdido a filha e o irmão Abicieli na mesma tragédia e destacou que a decisão judicial determinou a divisão do seguro.

