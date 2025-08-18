Dona Ruth se manifesta sobre divisão do seguro milionário de Marília Mendonça
Mãe da cantora esclarece polêmica sobre partilha de US$ 2 milhões e reafirma que negociação foi conduzida pelos advogados; confira o pronunciamento.
A tragédia que levou a vida de Marília Mendonça, em novembro de 2021, continua gerando desdobramentos delicados. Entre os pontos mais recentes está a divisão do seguro de vida da cantora, que se tornou motivo de controvérsia entre as famílias das vítimas.
O valor total de US$ 2 milhões, cerca de R$ 11 milhões, foi dividido de forma que metade, US$ 1 milhão, ficou para o filho de Marília, Léo, de 5 anos, enquanto os outros US$ 1 milhão foram repartidos entre as quatro famílias restantes, recebendo cada uma cerca de R$ 1,4 milhão.
Segundo familiares, a decisão teria sido conduzida pelos advogados de Dona Ruth, gerando críticas por suposta desigualdade.
George Freitas, pai de Henrique Bahia, e Vitória Medeiros, filha do piloto Geraldo Medeiros, criticaram publicamente a divisão.
Eles afirmam que aceitaram a proposta sob pressão e desejavam apenas resolver o assunto rapidamente, mas sempre consideraram a partilha injusta, já que, legalmente, o seguro de morte poderia ser distribuído igualmente entre todas as famílias das vítimas.
Em entrevista ao Fantástico, Dona Ruth afirmou que não participou diretamente das negociações e que todo o processo foi conduzido por seus advogados.
Ela reforçou a dor de ter perdido a filha e o irmão Abicieli na mesma tragédia e destacou que a decisão judicial determinou a divisão do seguro.