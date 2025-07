Pai de Henrique Bahia rebate advogado de Ruth Moreira sobre seguro de acidente

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

De acordo com o representante legal de Ruth Moreira, acordo previa R$1 milhão a mais no seguro; pai afirma ter aberto mão por cuidado com o neto.

Nesta quarta-feira (16), o pai de Henrique Bahia, George Freitas, veio a público para contestar as acusações realizadas por Robson Cunha, advogado de Ruth Moreira, mãe de Marília Mendonça.

O produtor faleceu no mesmo acidente que tirou a vida da cantora. Segundo o portal Metrópoles, George rebateu à acusação de ter sido chamado de "mau caráter" pelo representante legal da mãe da artista.

"Ele veio com os argumentos deles que eu achei meio baixo, não sei, até um print que ele passou me chamando de mau caráter", afirmou Freitas em uma gravação enviada ao programa Fofocalizando, do SBT.



"E eu não sou mau caráter, doutor. Eu falo a verdade. Em todas as entrevistas que eu dei, minha palavra não fez curva. Ela não fez curva quando eu falei da minuta que o senhor falou que só tomou conhecimento depois, que o senhor já recebeu vinda da seguradora do avião pronta com 50%", reforçou.

Na última segunda-feira (14), o advogado de Ruth Moreira, Robson Cunha, concedeu entrevista ao Jornal dos Famosos, da LeoDias TV, revelando que teria negociado um acordo com a mãe do filho de Henrique Bahia para o pagamento de R$ 1 milhão, além do valor já previsto no seguro.

Em resposta, George Freitas declarou que aceitou receber metade do valor do seguro, priorizando o bem-estar do neto, filho de Henrique.