Paolla Oliveira reage à escolha de Virginia Fonseca como rainha da Grande Rio

Atriz diz que fará tudo o que a escola pedir e evita polêmica sobre nova musa do Carnaval carioca; confira as declarações completas!

Durante uma entrevista ao TV Fama, exibida na terça-feira (15), Paolla Oliveira foi surpreendida com uma pergunta direta: "Você vai ter tempo no meio das gravações (da novela) de passar a coroa para a Virginia no Carnaval da Grande Rio?"

A atriz, que interpretou a personagem Heleninha na nova versão de Vale Tudo, respondeu de forma diplomática. “Tudo que a Grande Rio me pedir, estarei lá para fazer direitinho, bonitinho, como manda o figurino”, afirmou. Veja o vídeo do momento completo no final da matéria!

Virginia será a nova rainha de bateria da Grande Rio

Paolla ocupou o posto de rainha da escola por sete anos e sempre foi muito celebrada por sua entrega na avenida. Ao ser questionada se teria alguma dica para a influenciadora, ela preferiu não se estender. “Ainda não, vou pensar em alguma coisa que faça sentido”, disse, sem demonstrar desconforto, mas também sem entusiasmo.

Ao que tudo indica, ela deve estar presente no desfile de 2026, ainda que em outro papel.

O anúncio de Virginia como nova rainha da agremiação dividiu opiniões nas redes sociais. Para alguns, a escolha representa uma aposta na popularidade e influência digital. Para outros, uma ruptura com a tradição de nomes ligados ao samba e à comunidade.

Apesar disso, Paolla optou por manter uma postura respeitosa. Em outra entrevista recente ao jornal Extra, ela comentou sobre o desafio de viver uma alcoólatra em Vale Tudo. “Me surpreendo com a recepção do público. Muitos entendem que o alcoolismo é uma doença, mas não sabem como o alcoólatra se comporta. Algumas pessoas se afastam, outras se conectam. O importante é discutir o tema”, explicou.