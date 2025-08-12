fechar
Luan Santana revela porque não mostra o rosto da filha nas fotos

Luan Santana e Jade Magalhães preservam a privacidade da filha Serena, priorizando uma infância livre da exposição e das pressões públicas

Por Alice Lins Publicado em 12/08/2025 às 22:02 | Atualizado em 12/08/2025 às 22:38
Imagem de Luan Santana com a filha
Imagem de Luan Santana com a filha - Reprodução/Instagram

Luan Santana revelou que a decisão de não mostrar o rosto da filha Serena foi tomada em conjunto com Jade Magalhães.

O cantor, que comemora seu primeiro Dia dos Pais, destacou que a prioridade do casal é preservar a infância da bebê, mantendo-a longe da exposição pública e das pressões da fama.

Com apenas sete meses, Serena já trouxe uma nova perspectiva à vida do sertanejo, que descreve a paternidade como uma experiência repleta de momentos mágicos e que fortaleceu ainda mais a relação com Jade.

Em entrevista à revista GQ Brasil, Luan explicou que deseja garantir que a filha viva essa fase da vida de forma plena, com liberdade para brincar, explorar e se desenvolver sem interferências externas.

Para ele, a infância é um período sagrado, e a exposição excessiva poderia comprometer a essência desse momento tão importante.

A decisão do casal acompanha uma tendência crescente entre celebridades que escolhem proteger a privacidade dos filhos nas redes sociais. Apesar de compartilhar sua felicidade com os fãs, Luan ressalta que algumas partes da vida merecem ser vividas longe das câmeras.

