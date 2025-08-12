Luan Santana revela porque não mostra o rosto da filha nas fotos
Luan Santana e Jade Magalhães preservam a privacidade da filha Serena, priorizando uma infância livre da exposição e das pressões públicas
Clique aqui e escute a matéria
Luan Santana revelou que a decisão de não mostrar o rosto da filha Serena foi tomada em conjunto com Jade Magalhães.
O cantor, que comemora seu primeiro Dia dos Pais, destacou que a prioridade do casal é preservar a infância da bebê, mantendo-a longe da exposição pública e das pressões da fama.
Com apenas sete meses, Serena já trouxe uma nova perspectiva à vida do sertanejo, que descreve a paternidade como uma experiência repleta de momentos mágicos e que fortaleceu ainda mais a relação com Jade.
Em entrevista à revista GQ Brasil, Luan explicou que deseja garantir que a filha viva essa fase da vida de forma plena, com liberdade para brincar, explorar e se desenvolver sem interferências externas.
Para ele, a infância é um período sagrado, e a exposição excessiva poderia comprometer a essência desse momento tão importante.
A decisão do casal acompanha uma tendência crescente entre celebridades que escolhem proteger a privacidade dos filhos nas redes sociais. Apesar de compartilhar sua felicidade com os fãs, Luan ressalta que algumas partes da vida merecem ser vividas longe das câmeras.