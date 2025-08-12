Hytalo Santos tem contas bloqueadas por decisão do Ministério Público
Hytalo Santos segue enfrentando repercussões relacionadas ao vídeo publicado por Felca sobre exploração sexualizada infantojuvenil.
Hytalo Santos enfrenta novas repercussões legais após denúncias de Felca sobre adultização infantil.
A Justiça da Paraíba impôs restrições ao influenciador paraibano, proibindo seu acesso às redes sociais e o contato com menores envolvidos em um processo que apura a exposição de crianças e adolescentes em vídeos com teor sexual.
Hytalo Santos está suspenso das redes sociais
A decisão provisória, foi solicitada pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB), que também obteve a desmonetização do conteúdo do influenciador para impedir ganhos financeiros.
Além desse caso, na próxima semana outro inquérito contra Hytalo, conduzido pelo MPPB em João Pessoa deve ser concluído, destaca o Em OFF.
O influenciador foi ouvido em Bayeux no fim de maio, enquanto as vítimas não prestaram novos depoimentos para evitar revitimização. Em ambas as frentes, ele negou as acusações.
Vídeo de Felca aborda exploração infantojuvenil
A conta de Hytalo no Instagram foi retirada do ar no dia 8 de junho, após denúncia do humorista Felca sobre suposta exploração sexual de menores.
Hytalo Santos foi um dos influenciadores retratados no vídeo "Adultização" publicado pelo youtuber Felca esta semana.
Segundo Felca, Hytalo expõe e explora a imagem de menores de idade de forma sexualizada, obtendo lucro com essa exploração.
Entre os adolescentes está Kamylinha, atualmente com 17 anos, que entrou para a "turma" de Hytalo aos 12, e que também teve a conta do Instagram bloqueada devido à divulgação de casas de apostas.
Além de influenciadores, o vídeo de Felca também critica as redes sociais, afirmando que há algoritmos que favorecem a disseminação de conteúdo sexualizado de crianças e adolescentes para pedófilos.