fechar
Celebridades | Notícia

Hytalo Santos tem contas bloqueadas por decisão do Ministério Público

Hytalo Santos segue enfrentando repercussões relacionadas ao vídeo publicado por Felca sobre exploração sexualizada infantojuvenil.

Por Thallys Menezes Publicado em 12/08/2025 às 21:37 | Atualizado em 12/08/2025 às 21:38
Influenciador Hytalo Santos
Influenciador Hytalo Santos - Reprodução/Instagram

Clique aqui e escute a matéria

Hytalo Santos enfrenta novas repercussões legais após denúncias de Felca sobre adultização infantil.

A Justiça da Paraíba impôs restrições ao influenciador paraibano, proibindo seu acesso às redes sociais e o contato com menores envolvidos em um processo que apura a exposição de crianças e adolescentes em vídeos com teor sexual.

Hytalo Santos está suspenso das redes sociais

A decisão provisória, foi solicitada pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB), que também obteve a desmonetização do conteúdo do influenciador para impedir ganhos financeiros.

Além desse caso, na próxima semana outro inquérito contra Hytalo, conduzido pelo MPPB em João Pessoa deve ser concluído, destaca o Em OFF.

Leia Também

O influenciador foi ouvido em Bayeux no fim de maio, enquanto as vítimas não prestaram novos depoimentos para evitar revitimização. Em ambas as frentes, ele negou as acusações.

Vídeo de Felca aborda exploração infantojuvenil

A conta de Hytalo no Instagram foi retirada do ar no dia 8 de junho, após denúncia do humorista Felca sobre suposta exploração sexual de menores.

Hytalo Santos foi um dos influenciadores retratados no vídeo "Adultização" publicado pelo youtuber Felca esta semana.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Segundo Felca, Hytalo expõe e explora a imagem de menores de idade de forma sexualizada, obtendo lucro com essa exploração.

Entre os adolescentes está Kamylinha, atualmente com 17 anos, que entrou para a "turma" de Hytalo aos 12, e que também teve a conta do Instagram bloqueada devido à divulgação de casas de apostas.

Além de influenciadores, o vídeo de Felca também critica as redes sociais, afirmando que há algoritmos que favorecem a disseminação de conteúdo sexualizado de crianças e adolescentes para pedófilos. 

Leia também

Taylor Swift revela "The Life of a Showgirl", seu 12º álbum de estúdio
Celebridades

Taylor Swift revela "The Life of a Showgirl", seu 12º álbum de estúdio
Valesca Popozuda é anunciada no "MasterChef Celebridades"
Celebridades

Valesca Popozuda é anunciada no "MasterChef Celebridades"

Compartilhe

Tags