Após separação, Lucas Guimarães dispara: "Não tenho alma de quenga"

O término do casamento com Carlinhos Maia, Lucas Guimarães diz que está focado no trabalho e sem disposição para paquerar. Saiba os detalhes

Recém-separado de Carlinhos Maia, após 15 anos de relacionamento, o influenciador Lucas Guimarães, 31, falou sobre sua vida amorosa nas redes sociais.

Em uma série de stories publicados na madrugada desta terça-feira (12/8), ele revelou que o ritmo acelerado de trabalho tem tirado até a disposição para flertar.

“Eu estou trabalhando tanto que estou com preguiça até de paquerar. Recebo várias mensagens de homem, mulher, menino, menina, menine… mas penso: ‘Vou nada. Começar uma conversa agora? Estou com preguiça’”, contou.

Lucas Guimarães e Carlinhos Maia - Reprodução/Instagram

Segundo Lucas, o pouco tempo livre que tem é dedicado ao descanso. “O tempo que eu tenho é para descansar e amanhã já acordo tendo que trabalhar. Não tenho tempo nem de paquerar”, afirmou.

Ele também respondeu aos seguidores que o incentivam a “reagir” e “se jogar” na vida amorosa.

“Não tenho alma de quenga, viu? Nada contra quem é — cada um faz o que quiser —, mas minha parada é outra. Não sou santo, mas não queiram fazer de mim algo que eu não sou.”

Apesar de afastado das paqueras, Lucas adiantou que pretende aproveitar mais no futuro. “No momento certo, o que eu tiver de fazer, eu vou fazer. Vou viajar no início de setembro e, aí sim, viver uma vida louca, meter o doidão, estou nem aí”, completou.