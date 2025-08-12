Após separação, Lucas Guimarães dispara: "Não tenho alma de quenga"

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
Recém-separado de Carlinhos Maia, após 15 anos de relacionamento, o influenciador Lucas Guimarães, 31, falou sobre sua vida amorosa nas redes sociais.
Em uma série de stories publicados na madrugada desta terça-feira (12/8), ele revelou que o ritmo acelerado de trabalho tem tirado até a disposição para flertar.
“Eu estou trabalhando tanto que estou com preguiça até de paquerar. Recebo várias mensagens de homem, mulher, menino, menina, menine… mas penso: ‘Vou nada. Começar uma conversa agora? Estou com preguiça’”, contou.
Segundo Lucas, o pouco tempo livre que tem é dedicado ao descanso. “O tempo que eu tenho é para descansar e amanhã já acordo tendo que trabalhar. Não tenho tempo nem de paquerar”, afirmou.
Ele também respondeu aos seguidores que o incentivam a “reagir” e “se jogar” na vida amorosa.
“Não tenho alma de quenga, viu? Nada contra quem é — cada um faz o que quiser —, mas minha parada é outra. Não sou santo, mas não queiram fazer de mim algo que eu não sou.”
Apesar de afastado das paqueras, Lucas adiantou que pretende aproveitar mais no futuro. “No momento certo, o que eu tiver de fazer, eu vou fazer. Vou viajar no início de setembro e, aí sim, viver uma vida louca, meter o doidão, estou nem aí”, completou.