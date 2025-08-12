Hytalo Santos foi banido 7 vezes e notificado 144 vezes em 3 meses, revela TikTok
O influenciador acumulou 144 notificações por violações graves, incluindo riscos a menores, nudez e bullying. Entenda o caso completo
O influenciador digital Hytalo Santos, de 28 anos, natural de Cajazeiras, no Sertão da Paraíba, teria recebido 144 notificações do TikTok por violar regras da plataforma, segundo informações da representante legal da empresa no Brasil.
As infrações incluíam desde segurança de menores até nudez, bullying, assédio e conteúdos relacionados a suicídio, automutilação e transtornos alimentares.
As advertências ocorreram entre dezembro de 2022 e fevereiro de 2023, período em que a conta de Hytalo foi suspensa diversas vezes.
Após o sétimo banimento, o paraibano processou a plataforma pedindo R$ 50 mil por danos morais, alegando "banimento inesperado".
A ByteDance, controladora do TikTok, afirmou que ele não poderia alegar surpresa diante do alto número de avisos e acusou o influenciador de má-fé por recorrer à Justiça mais de uma vez com o mesmo pedido.
Em março de 2023, Hytalo obteve liminar para voltar à rede, mas não removeu conteúdos que colocavam menores em risco, levando a Justiça a derrubar novamente o perfil. A empresa também apagou contas que reproduziam seu conteúdo e reforçou que não permite monetização de perfis de menores.
A repercussão chegou à política. O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou no último domingo (10) que vai pautar projetos de lei sobre o tema.
Já o deputado federal Reimont (PT-RJ), presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, enviou ao Ministério Público um pedido para que Hytalo seja preso preventivamente.