Qual a causa da morte de Arlindo Cruz? Entenda quadro do cantor falecido nesta sexta-feira (08/08)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Morte de Arlindo Cruz foi confirmada na tarde desta sexta-feira (08/08); cantor convivia desde 2017 com sequelas severas de um AVC.

Clique aqui e escute a matéria

A morte de Arlindo Cruz, aos 66 anos, foi confirmada nesta sexta-feira (08/08).

O sambista estava internado desde junho por conta do agravamento de um quadro de pneumonia, que já havia gerado internação em abril.

Causa da morte de Arlindo Cruz ainda será revelada

A equipe de Arlindo confirmou a morte do cantor por meio de seus canais. O Hospital Barra D'Or, onde o cantor estava internado, também emitiu nota sobre o ocorrido:

"O Hospital Barra D'Or confirma com pesar o falecimento de Arlindo Domingos da Cruz Filho na tarde desta sexta-feira e se solidariza com a família, amigos e fãs por essa irreparável perda para a música popular brasileira. O hospital também informa que não tem autorização da família para divulgar mais detalhes".

Segundo a equipe, a causa da morte de Arlindo ainda será divulgada oficialmente, revela o Splash.

Quanto tempo Arlindo Cruz ficou acamado? Entenda quadro

Arlindo Cruz conviva com as sequelas de um acidente vascular cerebral (AVC) sofrido em março de 2017 enquanto tomava banho em sua casa, no Rio de Janeiro (RJ), relembra o Terra.

O quadro ocasionou 15 meses de internação e 14 cirurgias e sequelas consideráveis. Após o AVC, o cantor e compositor não falava nem andava.

O sambista seguiu sendo acompanhado em casa, com novas internações entre 2023 e 2025 para tratamento de quadros de pneumonia, infecções e outras enfermidades.

Arlindo foi internado em abril por conta de uma pneumonia, quadro que acarretou 50 dias de internação. Após breve alta, o cantor voltou a ser internado em junho.