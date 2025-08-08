Qual a causa da morte de Arlindo Cruz? Entenda quadro do cantor falecido nesta sexta-feira (08/08)
Morte de Arlindo Cruz foi confirmada na tarde desta sexta-feira (08/08); cantor convivia desde 2017 com sequelas severas de um AVC.
A morte de Arlindo Cruz, aos 66 anos, foi confirmada nesta sexta-feira (08/08).
O sambista estava internado desde junho por conta do agravamento de um quadro de pneumonia, que já havia gerado internação em abril.
Causa da morte de Arlindo Cruz ainda será revelada
A equipe de Arlindo confirmou a morte do cantor por meio de seus canais. O Hospital Barra D'Or, onde o cantor estava internado, também emitiu nota sobre o ocorrido:
"O Hospital Barra D'Or confirma com pesar o falecimento de Arlindo Domingos da Cruz Filho na tarde desta sexta-feira e se solidariza com a família, amigos e fãs por essa irreparável perda para a música popular brasileira. O hospital também informa que não tem autorização da família para divulgar mais detalhes".
Segundo a equipe, a causa da morte de Arlindo ainda será divulgada oficialmente, revela o Splash.
Quanto tempo Arlindo Cruz ficou acamado? Entenda quadro
Arlindo Cruz conviva com as sequelas de um acidente vascular cerebral (AVC) sofrido em março de 2017 enquanto tomava banho em sua casa, no Rio de Janeiro (RJ), relembra o Terra.
O quadro ocasionou 15 meses de internação e 14 cirurgias e sequelas consideráveis. Após o AVC, o cantor e compositor não falava nem andava.
O sambista seguiu sendo acompanhado em casa, com novas internações entre 2023 e 2025 para tratamento de quadros de pneumonia, infecções e outras enfermidades.
Arlindo foi internado em abril por conta de uma pneumonia, quadro que acarretou 50 dias de internação. Após breve alta, o cantor voltou a ser internado em junho.