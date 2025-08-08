Cantor Arlindo Cruz morre aos 66 anos no Rio de Janeiro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Artista faleceu nesta sexta-feira (08). Arlindo Cruz teve carreira de destaque, com sucessos como "O Show Tem Que Continuar" e "Saudade Louca"

O cantor e compositor Arlindo Cruz morreu nesta sexta-feira (8), aos 66 anos, no Rio de Janeiro. A morte foi informada pela esposa do artista, Babi Cruz.

O sambista estava com a saúde debilitada nos últimos dias e recebia cuidados da equipe médica e da família. Ele lidava com as sequelas de um AVC hemorrágico que sofreu em 2017.

Além disso, Arlindo Cruz era portador de uma doença autoimune, era traqueostomizado e usava uma sonda alimentar, conhecida como gastrostomia (GTT). Ele não fazia mais apresentações.

Carreira

Arlindo Domingos da Cruz Filho nasceu em 14 de setembro de 1958. Com uma carreira de destaque, o sambista iniciou sua carreira na juventude, participando de rodas de samba. Na década de 1980, ele se juntou ao grupo Fundo de Quintal.

Arlindo compôs canções de sucesso como “Meu Lugar”, “Ainda É Tempo Para Ser Feliz” e “Bagaço da Laranja”, interpretadas por nomes como Beth Carvalho e Zeca Pagodinho. Ele também foi autor de sambas-enredo para a escola Império Serrano.

A partir dos anos 1990, Arlindo Cruz foi para a carreira solo e vendeu milhares de discos. Nessa mesma época, formou uma parceria musical com o sambista Sombrinha.

Nos anos 2010, sua popularidade cresceu ainda mais com participações em programas de TV, como o "Esquenta!".

Entre seus principais sucessos da carreira de Arlindo Cruz, estão músicas muito famosas como “O Show Tem Que Continuar”, “Saudade Louca”, “Meu Lugar” e “O Que É o Amor”.

