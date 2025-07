Como está Arlindo Cruz? Família se pronuncia sobre boatos de morte do sambista

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Internado desde março, Arlindo Cruz foi alvo de boatos de morte nesta quarta (23); família criticou as alegações em pronunciamentos online.

Membros da família do cantor Arlindo Cruz se pronunciaram oficialmente nesta quarta-feira (23) sobre boatos infundados que surgiram online sobre a morte do sambista.

Flora Cruz fala sobre boatos e a saúde do pai

Filha de Arlindo Cruz, a ex-participante de A Fazenda se mostrou indignada, mensagens de internautas que espalharam a falsa notícia, criticou mensagens de internautas que espalharam a falsa notícia. "Parece que estão ansiosos", destacou

"O dia que acontecer, vocês podem ter certeza de que, no meio de tanta dor, a gente vai dar uma nota oficial sobre o luto do Arlindo Cruz. Por enquanto, não tem nada de novo no quadro, não tem nada de novo em lugar nenhum", disse em postagem.

Flora reforçou que Arlindo está vivo e lamentou o sofrimento causado pelos rumores: “Vamos parar de matar o pai dos outros", declarou, segundo o iBahia.

Esposa do cantor se pronuncia

Babi Cruz também se manifestou após a circulação de boatos sobre a morte de Arlindo Cruz.

Indignada, a esposa do cantor criticou duramente os rumores, que chamou de "especulação barata, nojenta, sem escrúpulo".

"Se fosse pela conta que vocês fazem da morte do Arlindo, ele teria morrido 100 vezes. Inferno! Ele não morreu!”, disse Babi em suas redes.

Saúde de Arlindo Cruz

Arlindo Cruz segue internado desde março em um hospital particular no Rio de Janeiro. Ele deu entrada com pneumonia, mas exames detectaram uma bactéria resistente, o que agravou seu quadro.

Segundo nota oficial da equipe do cantor publicada no último dia 16 de julho, Arlindo está estável, acordado e sob cuidados da equipe médica e da família.

Desde que sofreu um AVC em 2017, o sambista vive com sequelas motoras e na fala, e tem enfrentado complicações de saúde, destaca o portal Terra.

A falsa notícia de sua morte teria sido divulgada por um perfil no Instagram e se espalhou rapidamente nas redes sociais.







