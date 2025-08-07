Faustão é internado e filho do apresentador cancela festa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Apresentador foi hospitalizado em São Paulo. Filho dele, João Silva, precisou desmarcar festa com celebridades que estava marcada para esta quinta

O apresentador Faustão foi internado em um hospital em São Paulo nessa quarta-feira (6) por causa de uma infecção na perna.

O filho dele, João Silva, precisou cancelar uma festa que estava marcada para a noite desta quinta-feira (7) com a presença de várias celebridades na casa do apresentador.

De acordo com informações do colunista Erlan Bastos, o evento teria sido cancelado após Faustão ser internado por conta da infecção na perna.

Oficialmente, João Silva comunicou aos convidados que o cancelamento da festa ocorreu por “motivos pessoais”. A equipe disse que uma nova data deve ser anunciada em breve.

Para a festa, a lista de convidados incluiu nomes como: Sandy, Luciano Huck, Angélica, Tiago Leifert, Bruna Marquezine, Simone Mendes, Tom Cavalcante, César Filho e Ratinho.

Em agosto de 2023, Faustão foi submetido a um transplante de coração devido a uma insuficiência cardíaca. Já em fevereiro de 2024, ele precisou de um novo procedimento: um transplante de rim, após um agravamento de sua condição renal crônica.

Desde então, ele segue em acompanhamento médico.

