Now United Ingressos 2025: Saiba datas dos shows e como comprar

Now United anuncia novas apresentações no Brasil. Turnê reunirá integrantes antigos e atuais em seis capitais do país; saiba quando serão as vendas.

O grupo Now United prepara um reencontro especial com os fãs brasileiros em uma nova turnê que reunirá integrantes antigos e atuais.

A "Now or Never Tour" celebra os grandes momentos da trajetória do grupo e promete mostrar o que vem por aí nesse novo momento.

O grupo desembarca no Brasil com apresentações em seis capitais, onde o público local poderá conferir performances marcadas pelas incríveis coreografias que já são marca registrada do Now United e os sucessos que fizeram história.

14 integrantes estão confirmados, entre eles, rostos conhecidos da formação original, como Shivani Paliwal, Krystian Wang, Bailey May, Sina Deinert e Sofya Plotnikova.

Agenda de shows do Now United no Brasil

Porto Alegre – 11 de novembro

Curitiba – 12 de novembro

São Paulo – 15 de novembro

Rio de Janeiro – 19 de novembro

Belo Horizonte – 20 de novembro

Recife – 25 de novembro



Como comprar os ingressos da turnê Now or Never?

A venda antecipada de ingressos para a turnê "Now or Never" terá início em 4 de agosto, ao meio-dia, com acesso restrito aos usuários Ouro do Clube Shows, por meio do site Clube Shows.

A liberação para o público geral acontecerá no dia 5 de agosto, no mesmo horário, pelo site da Poladian.

As informações completas sobre os espaços dos eventos, tipos de entrada disponíveis e valores ainda serão anunciadas pelos perfis oficiais do Now United nos próximos dias.







