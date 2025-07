Filipe Ret traz turnê "Nume" ao Recife com show no Classic Hall em setembro

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Turnê "Nume" passará por 22 cidades do Brasil e chega ao Recife em setembro com show no Classic Hall e sucessos da carreira de Filipe Ret

Clique aqui e escute a matéria

O rapper Filipe Ret confirmou passagem por Recife com a sua nova turnê “Nume”. O show será realizado no dia 13 de setembro, no Classic Hall, e promete trazer ao público a força poética e visual do álbum mais impactante de sua carreira.

Após o sucesso dos lançamentos de “Nume” e do complemento “Nume Epílogo”, Ret inicia um novo momento artístico. Com um espetáculo intenso, a nova turnê tem como proposta transformar as músicas em uma verdadeira experiência de palco. A capital pernambucana será uma das 22 cidades brasileiras a receber a turnê, que estreia em agosto e seguirá até 2026.

Filipe Ret é um dos nomes mais relevantes do rap nacional da atualidade. Em 2024, ele foi o rapper mais ouvido do Brasil e soma mais de 8,5 bilhões de plays nas plataformas digitais. No repertório, estarão faixas como “Acima de Mim Só Deus” e “Da Onde Eu Venho”, entre outros sucessos da carreira.

Os ingressos estarão disponíveis em breve.

Serviço:

Filipe Ret – Turnê Nume

Data: 13 de setembro de 2025

Local: Classic Hall – Recife/PE

Ingressos: em breve