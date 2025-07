Luciana Gimenez desabafa sobre vida amorosa: "Diminuiu muito"

Clique aqui e escute a matéria

Para Luciana Gimenez, não está fácil namorar!

A apresentadora do Superpo desabafou sobre sua rotina de namoro na estreia do programa Pizza do João, de João Silva, filho do apresentador Faustão, disponível no Like+ do Youtube.

A apresentadora de 54 anos revelou que sente que os homens podem se sentir intimidados com alguns fatores, como sua altura e sua idade.

Além disso, Luciana revelou que outro problema seria a carência de opção, como destaca o portal Terra.

"Tem muitos gays. Essa questão de hetero está meio difícil. Diminuiu muito. Não tenho nada contra gays, mas eles não querem sair comigo", declarou.

"Gosto de homem bonito, sim, mas prefiro alguém que saiba conversar, que tenha presença", revelou a mãe de Lucas Jagger, que já se declarou uma mulher demissexual, que só se sente atraída quando há envolvimento emocional.