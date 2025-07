Luísa Sonza fala sobre parceria com Mariah Carey: "Muito especial"

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Mais uma parceria internacional para a carreira de Luísa Sonza!

A cantora gaúcha participará de um remix de "Type Dangerous", novo single de Mariah Carey.

A música original foi lançada como carro-chefe do futuro 16º álbum da cantora norte-americana, e ganhará um EP com vários remixes nesta sexta-feira (11/07).

Luísa é convidada do "The Brazillian Funk Remix", que adiciona a batida do funk carioca à faixa original, com produção do brasileiro Vítor Rego.

Além da brasileira, o EP de remixes contará com convidados como DJ Snake, Busta Rhymes e Big Sean.

Em entrevista ao portal Léo Dias, Luísa falou sobre a experiência de participar do remix.

"É uma honra dividir essa faixa com a Mariah. Muito especial trazer o funk brasileiro pra esse remix e ver como a nossa sonoridade se conecta com artistas do mundo todo", declarou.

Parcerias internacionais de Luísa Sonza

"Type Dangerous" não é a primeira experiência de Luísa com parcerias internacionais.

A artista já colaborou anteriormente com grandes nomes globais, sendo as principais canções:

"Cry About It Later (Remix)", com Katy Perry e Bruno Martini (2021)

"Penhasco 2", com Demi Lovato (2023)



"Bunda", com Emilia (2025)