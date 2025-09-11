4 unhas delicadas e elegantes para apostar!
Separamos uma listinha com algumas opções de unhas delicadas e elegantes para você apostar e mudar o visual. Veja agora e aproveite!
As unhas são um detalhe que faz toda a diferença no visual.
Se você está buscando um estilo que combine com qualquer ocasião, do trabalho a um evento especial, a elegância e a delicadeza são as melhores apostas.
As unhas discretas e sofisticadas nunca saem de moda, pois transmitem uma imagem de cuidado e bom gosto.
Nesta matéria, vamos apresentar alguns modelos lindos para você apostar. Veja agora!
Unhas delicadas e elegantes
1. Tons Pastel
A primeira dica é apostar em esmaltes com tons pastel.
Cores como rosa bebê, lavanda suave, azul-claro ou verde-menta são perfeitas para criar um visual delicado e feminino.
Para deixar as unhas ainda mais interessantes, você pode combinar os tons pastel em um efeito ombré, com a transição suave de uma cor para outra.
2. Francesinha minimalista
Em vez da tradicional ponta branca e grossa, a francesinha minimalista aposta em uma linha fina e discreta.
Você pode usar a ponta branca sobre uma base de esmalte transparente ou nude, ou ousar com uma ponta colorida, desde que a linha seja bem fina.
3. Detalhes em glitter
Para quem não dispensa um pouco de brilho, mas deseja manter a elegância, a dica é adicionar o glitter com moderação.
O segredo é usar como um detalhe, não como o protagonista.
Você pode aplicar uma camada de esmalte com glitter na ponta de uma ou duas unhas, criando um efeito de francesinha brilhante.
4. Floral minimalista
Por fim, apostar em flores minimalistas nas unhas cria um visual mais delicado.
Em vez de preencher as unhas com desenhos, a ideia é apostar em pequenas e discretas flores, pintadas à mão em uma base neutra.
Você pode desenhar uma única flor em cada unha, ou até mesmo em apenas uma ou duas para um efeito de destaque.