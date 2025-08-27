Francesinha: 5 versões modernas para renovar o clássico das unhas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A francesinha deixou de ser apenas uma combinação de esmalte branco e base transparente e hoje ganha versões modernas que reinventam o clássico

A francesinha é um dos estilos de unhas mais conhecidos e usados ao redor do mundo. Criada para transmitir delicadeza e elegância, ela conquistou espaço pela versatilidade e pelo acabamento limpo, que combina tanto com ocasiões formais quanto com o dia a dia. Porém, nos últimos anos, a nail art passou por uma transformação: deixou de ser apenas a ponta branca sobre o esmalte claro e abriu espaço para inúmeras releituras criativas.

Hoje, é possível encontrar versões coloridas, invertidas, geométricas e até com texturas que fazem a francesinha ganhar um ar totalmente novo e atual. Essa modernização acompanha a evolução das tendências de beleza, que priorizam a expressão pessoal. Muitas pessoas enxergam as unhas como um acessório que complementa o visual, e a francesinha moderna se tornou uma forma de atualizar o clássico sem abrir mão da sua essência.

Além disso, sua versatilidade permite variar entre estilos discretos e ousados, garantindo que cada releitura tenha personalidade própria. A seguir, apresentamos cinco versões modernas da francesinha que podem inspirar quem deseja renovar esse clássico das unhas e apostar em ideias que unem tradição e contemporaneidade.

5 versões da francesinha

Mão feminina com unhas pintadas estilo francesinha com esmaltes de tons coloridos. - Foto: iStock

1. Francesinha colorida

Em vez da ponta branca tradicional, a francesinha pode ser feita em cores vibrantes, como vermelho, rosa, azul ou neon. Essa versão adiciona energia ao visual e combina bem com quem gosta de unhas mais alegres e descontraídas.

2. Francesinha invertida

Também conhecida como “moon nails”, essa técnica destaca a base da unha, próxima à cutícula, em vez da ponta. Pode ser feita em contraste com tons claros e escuros ou até mesmo com glitter, trazendo um efeito moderno e sofisticado.

3. Francesinha diagonal

Em vez de uma linha reta na ponta da unha, essa versão traz o traço em diagonal. O efeito é dinâmico e cria a sensação de alongamento, sendo ideal para quem tem unhas curtas e deseja um detalhe diferenciado sem exagero.

4. Francesinha dupla

Aqui, duas linhas são feitas na ponta da unha, criando camadas que podem ser em cores iguais ou diferentes. Essa releitura adiciona profundidade ao visual e pode ser tanto minimalista quanto ousada, dependendo da paleta escolhida.

5. Francesinha com glitter

A versão com glitter substitui ou complementa a ponta branca, oferecendo um brilho delicado que transita bem entre ocasiões formais e festas. Pode ser aplicada em todas as unhas ou apenas em uma filha única, garantindo versatilidade.