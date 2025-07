Esmalte bege é a cor queridinha das brasileiras no inverno 2025

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Elegante e versátil, o esmalte bege voltou com força e aparece em versões modernas com acabamento marmorizado, glass e aplicações 3D.

O esmalte bege é o grande destaque das unhas femininas neste inverno de 2025. Entre peles claras ou escuras, o tom neutro conquistou espaço por sua versatilidade e aparência sofisticada, dominando as redes sociais e os salões de beleza.

As variações vão do nude rosado ao bege cappuccino, com acabamentos que vão do brilho espelhado ao fosco aveludado.

A nova aposta da estação é atualizar o bege com efeitos modernos, que trazem charme e personalidade às mãos.

Bege marmorizado: efeito elegante e atemporal

O efeito marmorizado é a escolha ideal para quem quer sair do básico. No bege, ele aparece com veios delicados em branco e dourado, criando um visual que lembra pedras naturais. Esse estilo combina especialmente com unhas amendoadas ou ovais, que valorizam o desenho orgânico do mármore.

É uma proposta sofisticada, mas discreta, perfeita para quem busca elegância com um toque de criatividade.

Bege com efeito glass: transparência e brilho

Outra tendência forte é o efeito glass, também conhecido como efeito Jelly ou porcelana. Ele confere um visual translúcido e brilhante, que deixa as unhas com aparência limpa e delicada. O toque moderno pode vir com aplicações douradas minimalistas ou desenhos sutis sobre a base bege.

Esse acabamento é perfeito para quem quer uma unha natural, refinada e contemporânea.

Decoração 3D para um toque romântico

Quem prefere decorações mais delicadas também encontrou no bege 3D a combinação ideal. Pequenas aplicações como laços dourados, mini pérolas e flores em relevo criam um efeito romântico e sofisticado, sem pesar no visual.

A decoração 3D tem aparecido principalmente em unhas médias ou longas, com formatos quadrados ou amendoados. É uma escolha ideal para eventos especiais, festas e até mesmo para um look de inverno mais elaborado.