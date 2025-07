Touca de cetim: 5 benefícios do acessório que protege os cabelos à noite

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

A touca de cetim tem ganhado cada vez mais espaço na rotina de cuidados capilares e se tornou um verdadeiro aliado da beleza noturna.

Sua principal função é proteger os fios durante o sono, evitando desgastes causados pelo atrito com o travesseiro.

Indicada para todos os tipos de cabelo, a touca ajuda a preservar a hidratação, manter o brilho e prolongar o efeito de finalizações. O material, leve e macio, faz toda a diferença na saúde dos fios. Veja a seguir os principais benefícios do uso.

Reduz o frizz e mantém os fios alinhados

O frizz é um dos maiores vilões do cabelo bonito, e costuma aparecer por causa do atrito com tecidos ásperos, como o algodão. O cetim, por ser um tecido mais liso, permite que os fios deslizem suavemente durante o sono, reduzindo a eletricidade estática e o ressecamento.

Com isso, o cabelo amanhece mais alinhado, com menos embaraços e aspecto mais controlado, evitando o uso excessivo de finalizadores ao longo do dia.

LEIA TAMBÉM: 9 cortes de cabelo que rejuvenescem mulheres com mais de 40 anos

Ajuda a preservar a definição dos fios

Quem tem cabelos cacheados, ondulados ou crespos sabe o quanto pode ser difícil manter a definição dos fios ao acordar. A touca de cetim ajuda a manter o formato natural dos cachos e ondas, evitando que se desmanchem enquanto você dorme.

Segundo Marina Groke, especialista em beleza da rede Escova Express, o cetim contribui para manter os fios no lugar e com menos volume ao acordar. “Isso diminui a necessidade de revitalizações pela manhã e prolonga o efeito de finalizações”, explica.

Previne a quebra e protege os fios

Durante o sono, os cabelos ficam mais vulneráveis a quebras causadas pelo atrito com o travesseiro. O cetim atua como um protetor mecânico, reduzindo esse impacto e evitando o enfraquecimento dos fios.

Esse cuidado é especialmente importante para cabelos finos, quimicamente tratados ou em fase de transição. Ao usar a touca de cetim com frequência, é possível notar menos fios quebrados e uma aparência mais saudável.

Conserva a hidratação e os tratamentos

Diferente das fronhas de algodão, que absorvem a umidade dos fios, o cetim ajuda a manter a hidratação natural e os produtos aplicados durante a rotina capilar. Isso potencializa o efeito de tratamentos como máscaras, óleos e cremes noturnos.

Com os fios mais hidratados, o cabelo se mantém mais macio, brilhoso e com menos necessidade de lavagens frequentes, promovendo um cronograma capilar mais eficiente.

Cabelo caindo? Saiba que pode ser por isso a queda de cabelo

Protege contra pontas duplas

O atrito diário com o travesseiro pode causar danos nas extremidades dos fios, resultando nas temidas pontas duplas. A touca de cetim reduz esse desgaste, ajudando a preservar o comprimento e a integridade das pontas.

Quem deseja deixar o cabelo crescer com saúde e sem precisar cortar com tanta frequência, encontra na touca uma grande aliada. Um acessório simples que faz toda a diferença no cuidado com os fios.