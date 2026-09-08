fechar
Perfume | Notícia

5 perfumes com baunilha que exalam sofisticação sem pesar

Nem todo perfume de baunilha precisa lembrar sobremesa. Quando combinada a flores e notas cremosas, a matéria-prima ganha um perfil mais refinado.

Por Myllena Wu Publicado em 08/09/2026 às 12:40
Imagem: Perfume Liz Aura de O Boticário
Imagem: Perfume Liz Aura de O Boticário - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Baunilha e doçura quase sempre aparecem juntas quando o assunto é perfumaria. A nota, porém, está longe de se limitar aos perfumes com cheiro de sobremesa.

Dependendo da composição, ela pode ganhar contornos florais, amadeirados, cremosos ou até mais luminosos.

É justamente essa variedade que torna a matéria-prima interessante para quem procura uma fragrância feminina e marcante, mas não quer um resultado excessivamente açucarado.

Entre opções de O Boticário, Eudora, Avatim, L'Occitane au Brésil e Natura, há interpretações bastante diferentes da baunilha.

Leia Também

Quais perfumes com baunilha são sofisticados sem ficar muito doces?

1. O Boticário Liz

No Liz, de O Boticário, a baunilha aparece acompanhada de íris e madeiras nobres. A combinação leva a fragrância para um caminho mais amadeirado e ambarado, deixando a doçura da nota de fundo mais equilibrada.

É uma alternativa para quem gosta da feminilidade associada à baunilha, mas prefere perfumes com uma presença mais elegante e menos gourmand.

2. Eudora Instance Obsessão por Baunilha

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

A proposta do Instance Obsessão por Baunilha, de Eudora, é mais confortável, mas não fica restrita ao açúcar. A baunilha divide espaço com nuances florais, criando uma composição envolvente.

A escolha pode funcionar especialmente para quem procura aquele efeito aconchegante característico da nota, sem abrir mão de um toque mais sofisticado.

3. Avatim Sublime Lume

Para fugir completamente do caminho mais óbvio, o Sublime Lume, da Avatim, combina flor de laranjeira, laranja amarga, tuberosa e magnólia. A baunilha de Madagascar aparece no fundo, acompanhada de sândalo.

O resultado é uma fragrância de perfil floral e luminoso, na qual a baunilha participa da construção da composição sem dominar a saída.

4. L'Occitane au Brésil Pomar de Flores Buquê

O Pomar de Flores Buquê, da L'Occitane au Brésil, segue uma direção mais delicada. A proposta floral e feminina faz dele uma opção interessante para quem quer aproveitar o lado macio da baunilha sem transformar o perfume em uma fragrância predominantemente doce.

Aqui, a sofisticação aparece justamente na leveza da composição.

5. Natura Biografia Assinatura

Entre as opções, o Biografia Assinatura, da Natura, talvez seja o que mais evidencia essa combinação entre doçura e elegância. Jasmim e rosa-tuberosa aparecem ao lado de baunilha e cumaru, enquanto âmbar e musk completam o fundo.

A própria Natura descreve a fragrância como envolvente, sofisticada e de perfumação duradoura. O conjunto mostra como a baunilha pode funcionar como parte de uma assinatura olfativa mais complexa, em vez de ser apenas a protagonista açucarada.

Leia também

Festival sem perrengue: 10 itens essenciais para levar na bolsa
FESTIVAL

Festival sem perrengue: 10 itens essenciais para levar na bolsa

Skincare: O que é ácido tranexâmico lipossomado e para que serve? Conheça o lançamento da Creamy
SKINCARE

Skincare: O que é ácido tranexâmico lipossomado e para que serve? Conheça o lançamento da Creamy

Compartilhe

Tags

Imagem de Myllena Wu

Myllena Wu

mlira@jc.com.br

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

Siga Myllena Wu