5 perfumes com baunilha que exalam sofisticação sem pesar

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Nem todo perfume de baunilha precisa lembrar sobremesa. Quando combinada a flores e notas cremosas, a matéria-prima ganha um perfil mais refinado.

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Baunilha e doçura quase sempre aparecem juntas quando o assunto é perfumaria. A nota, porém, está longe de se limitar aos perfumes com cheiro de sobremesa.

Dependendo da composição, ela pode ganhar contornos florais, amadeirados, cremosos ou até mais luminosos.

É justamente essa variedade que torna a matéria-prima interessante para quem procura uma fragrância feminina e marcante, mas não quer um resultado excessivamente açucarado.

Entre opções de O Boticário, Eudora, Avatim, L'Occitane au Brésil e Natura, há interpretações bastante diferentes da baunilha.

Quais perfumes com baunilha são sofisticados sem ficar muito doces?

1. O Boticário Liz

No Liz, de O Boticário, a baunilha aparece acompanhada de íris e madeiras nobres. A combinação leva a fragrância para um caminho mais amadeirado e ambarado, deixando a doçura da nota de fundo mais equilibrada.

É uma alternativa para quem gosta da feminilidade associada à baunilha, mas prefere perfumes com uma presença mais elegante e menos gourmand.

2. Eudora Instance Obsessão por Baunilha

A proposta do Instance Obsessão por Baunilha, de Eudora, é mais confortável, mas não fica restrita ao açúcar. A baunilha divide espaço com nuances florais, criando uma composição envolvente.

A escolha pode funcionar especialmente para quem procura aquele efeito aconchegante característico da nota, sem abrir mão de um toque mais sofisticado.

3. Avatim Sublime Lume

Para fugir completamente do caminho mais óbvio, o Sublime Lume, da Avatim, combina flor de laranjeira, laranja amarga, tuberosa e magnólia. A baunilha de Madagascar aparece no fundo, acompanhada de sândalo.

O resultado é uma fragrância de perfil floral e luminoso, na qual a baunilha participa da construção da composição sem dominar a saída.

4. L'Occitane au Brésil Pomar de Flores Buquê

O Pomar de Flores Buquê, da L'Occitane au Brésil, segue uma direção mais delicada. A proposta floral e feminina faz dele uma opção interessante para quem quer aproveitar o lado macio da baunilha sem transformar o perfume em uma fragrância predominantemente doce.

Aqui, a sofisticação aparece justamente na leveza da composição.

5. Natura Biografia Assinatura

Entre as opções, o Biografia Assinatura, da Natura, talvez seja o que mais evidencia essa combinação entre doçura e elegância. Jasmim e rosa-tuberosa aparecem ao lado de baunilha e cumaru, enquanto âmbar e musk completam o fundo.

A própria Natura descreve a fragrância como envolvente, sofisticada e de perfumação duradoura. O conjunto mostra como a baunilha pode funcionar como parte de uma assinatura olfativa mais complexa, em vez de ser apenas a protagonista açucarada.

