Festival sem perrengue: 10 itens essenciais para levar na bolsa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A escolha da pochete ou mochila depende do quanto você pretende carregar, por isso confira uma seleção de itens úteis para um dia inteiro de festival.

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Passar o dia em um festival significa muito mais do que acompanhar os shows favoritos. Entre uma apresentação e outra, o público enfrenta longos períodos fora de casa, deslocamentos pelo evento, filas e, dependendo da época, mudanças no tempo.

Por isso, pensar no que colocar na bolsa antes de sair pode evitar pequenos perrengues ao longo da programação.

A ideia, porém, não é transformar a pochete ou a mochila em uma mala. Para quem prefere carregar pouco, vale priorizar itens compactos e multifuncionais.

Já quem pretende permanecer muitas horas no evento pode aproveitar o espaço extra para incluir produtos voltados à higiene, proteção e conforto. Confira dez itens que podem fazer diferença durante o dia.

O que levar na bolsa para passar o dia em um festival?

1. Lenços umedecidos

Pequenos e fáceis de carregar, os lenços umedecidos podem ajudar na higiene das mãos e na limpeza de pequenas sujeiras.

O Neve On The Go , por exemplo, foi desenvolvido no formato de lenços de bolsa e pode ser uma alternativa para ter à mão quando não há acesso imediato à água.

2. Lenços de papel

Outro item simples que pode ser útil durante um dia inteiro fora de casa. Os lenços de papel ajudam principalmente em situações inesperadas no banheiro, quando o estoque disponível não está nas melhores condições.

O Mimmo é uma opção compacta para guardar na mochila.

3. Protetor solar

Se a programação envolve muitas horas ao ar livre, o protetor solar merece espaço na bolsa. Além da aplicação antes de sair de casa, é importante considerar a reaplicação durante o período de exposição.

O Vult FPS 70 é uma das opções disponíveis para quem procura alta proteção.

4. Carregador portátil

Celular descarregado pode virar um problema quando é preciso encontrar amigos, consultar horários ou acessar informações do evento. Um power bank oferece uma fonte extra de bateria.

A Ovvi possui modelos portáteis, incluindo uma versão de 12.000 mAh capaz de carregar até três dispositivos simultaneamente.

5. Maquiagem multifuncional

Para quem gosta de retocar a produção, produtos com mais de uma função economizam espaço.

O Berêstick, de Quem Disse, Berenice? , pode ser usado como batom, blush ou sombra e ainda possui uma embalagem que pode ser transformada em chaveiro.

6. Chicletes e balas

Quase não ocupam espaço e podem ser levados facilmente na pochete. Chicletes e balas são alternativas práticas para quem gosta de manter uma sensação de frescor durante uma programação longa.

7. Snacks

Um pequeno lanche pode ser útil entre uma atração e outra, principalmente para quem passará muitas horas no evento.

O Club Social Snack é uma opção fácil de transportar e pode ocupar um espaço pequeno na mochila.

8. Desodorante

Depois de horas caminhando, dançando e acompanhando os shows, algumas pessoas preferem fazer um retoque ao longo do dia.

A versão em aerossol da linha Cuide-se Bem , de O Boticário, promete 72 horas de proteção, seca rapidamente e não mancha o look, conforme as especificações do produto.

9. Canga

Compacta e versátil, a canga pode ocupar pouco espaço na mochila e servir para momentos de descanso entre uma apresentação e outra, desde que seu uso seja permitido no espaço do festival.

10. Capa de chuva

O tempo pode mudar durante uma programação que se estende por várias horas. Uma capa de chuva compacta e descartável pode ser guardada na mochila sem ocupar muito espaço e ficar disponível caso seja necessária.