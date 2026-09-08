Skincare: O que é ácido tranexâmico lipossomado e para que serve? Conheça o lançamento da Creamy
Cuidado com pele manchada ganhou novo lançamento. Intense TX combina ácido tranexâmico lipossomado e uma proposta voltada à aparência e uniformidade.
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Quem acompanha o universo do skincare provavelmente já percebeu que o cuidado com manchas deixou de se resumir a um único tipo de produto.
Melasma, marcas deixadas pela acne e manchas solares podem ter características diferentes, o que faz com que a escolha dos ativos e da rotina seja um assunto cada vez mais presente entre consumidores.
É nesse cenário que a Creamy apresenta o Intense TX, novo dermocosmético da marca desenvolvido com ácido tranexâmico lipossomado.
Segundo a empresa, o produto é o primeiro do Brasil desenvolvido com essa tecnologia, que utiliza um sistema lipossomado com a proposta de otimizar a entrega do ativo à pele.
Para que serve o Intense TX da Creamy?
A fórmula foi desenvolvida para atuar em três frentes relacionadas às manchas:
- reduzir sua aparência,
- ajudar a prevenir o surgimento de novas
- e contribuir para a uniformização do tom da pele.
A proposta é trabalhar a hiperpigmentação de maneira mais ampla, em vez de olhar somente para marcas que já estão visíveis. A Creamy também destaca que diferentes tipos de manchas apresentam características próprias e podem exigir cuidados distintos.
“Quando falamos de manchas, um dos principais desafios é atuar sobre diferentes mecanismos envolvidos na hiperpigmentação”, explica Dr. Luiz Romancini, dermatologista e cofundador da Creamy.
“Por isso, uma fórmula como a do Intense TX parte de uma abordagem mais ampla, que considera tanto as manchas existentes quanto a prevenção de novas marcas e a uniformização do tom da pele”.
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O que é ácido tranexâmico lipossomado?
O diferencial do lançamento está na forma como o ácido tranexâmico é apresentado na composição. Na versão lipossomada, o ativo é incorporado a um sistema desenvolvido para favorecer sua entrega à pele, dentro da proposta de tratamento do cosmético.
A tecnologia, portanto, é parte importante da estratégia da fórmula, que busca combinar o ativo com uma abordagem voltada à hiperpigmentação. Ainda assim, o cuidado com manchas não deve ser entendido como uma solução única: o próprio diagnóstico do tipo de marca é relevante para definir a rotina mais adequada.
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Intense TX é indicado para quais tipos de manchas?
O lançamento também chama atenção para uma dúvida comum de quem monta uma rotina de skincare: nem toda mancha tem a mesma origem. Melasma, marcas relacionadas à acne e manchas solares podem exigir abordagens diferentes.
“Apesar de o consumidor estar cada vez mais familiarizado com ativos e tratamentos, ainda existem muitas dúvidas quando o assunto são manchas”, afirma Romancini.
“Melasma, marcas de acne e manchas solares, por exemplo, têm características distintas. Informação e orientação são fundamentais para que o consumidor consiga construir uma rotina mais consciente e adequada às necessidades da própria pele”.
O Intense TX estará disponível a partir de 10 de setembro de 2026 nos canais oficiais da Creamy e em pontos de venda parceiros. O lançamento integra a expansão da marca na categoria de tratamentos direcionados à hiperpigmentação.