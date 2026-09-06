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Perfume | Notícia

5 perfumes femininos florais e elegantes para deixar um rastro marcante

Um bom perfume não precisa ser intenso para chamar atenção. Conheça 5 opções que combinam diferentes acordes para criar uma assinatura marcante

Por Myllena Wu Publicado em 06/09/2026 às 11:30
Imagem do perfume feminino Botica 214 Arabian Oasis Floral Frutal
Imagem do perfume feminino Botica 214 Arabian Oasis Floral Frutal - Divulgação/O Boticário

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perfumes que chegam antes da pessoa e outros que permanecem discretamente depois que ela vai embora.

Esse efeito de “rastro” está entre os aspectos mais procurados por quem gosta de transformar a fragrância em uma espécie de assinatura pessoal — mas não depende apenas de aplicar uma grande quantidade de produto.

Concentração, composição, características da pele e até o ambiente influenciam a maneira como um perfume se comporta ao longo do dia.

Por isso, em vez de pensar apenas em duração, vale observar a construção olfativa e o tipo de presença que cada criação propõe. Entre opções florais, frutadas, adocicadas e amadeiradas, há escolhas para diferentes estilos.

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Quais perfumes deixam um rastro elegante?

1. O Boticário - Botica 214 Arabian Oasis Floral Frutal

Para quem gosta de fragrâncias doces e envolventes, o Arabian Oasis tem uma proposta mais opulenta. A composição combina tâmaras douradas, jasmim e âmbar, com canela, peônia, íris, cedro, baunilha e fava-tonka.

A marca classifica o Eau de Parfum como uma fragrância feminina opulenta e associa sua concentração à ideia de um rastro marcante.

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2. Granado - Vintage Rosa Sublime

A rosa aparece em uma interpretação menos óbvia no Vintage Rosa Sublime. A fragrância pertence à família âmbar floral e reúne cassis, noz-moscada e davana na saída, seguidas por rosa, gerânio e jasmim. No fundo, açafrão, âmbar e sândalo acrescentam profundidade ao conjunto.

3. Natura - Una Blush

O Una Blush é uma alternativa para quem prefere uma perfumação adocicada com faceta floral. O Deo Parfum combina bergamota, gengibre e notas cítricas no início, flor de laranjeira, muguet e breu branco no coração, além de baunilha, âmbar e sândalo no fundo.

4. L'Occitane au Brésil - Pomar de Flores Buquê

Com uma proposta floral intensa, o Pomar de Flores Buquê mistura uma saída frutada de lichia, bergamota e limão a um coração de goiaba, rosa e frésia. A base traz sândalo, âmbar e musk, criando uma composição que transita entre o delicado e o marcante.

5. Avatim - Íris Rosé

Para fugir das escolhas mais previsíveis, o Íris Rosé combina flores e frutas com um fundo cremoso.

A composição passa por mandarina, bergamota e pimenta-rosa, segue para íris, ylang-ylang, flor de laranjeira e jasmim e termina com coco, baunilha e patchouli. A Avatim classifica a fragrância como Floral Frutal Gourmand e como Deo Parfum.

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Myllena Wu

mlira@jc.com.br

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

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