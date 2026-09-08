O Boticário leva Nativa SPA Ameixa Intensa para a novela Quem Ama Cuida

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Uma cena de sedução entre Iuri e Ingrid em Quem Ama Cuida virou cenário para apresentar a nova fragrância do Boticário e uma ação especial nas lojas.

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Uma cena de sedução entre Iuri e Ingrid, personagens interpretados por José Loreto e Agatha Moreira em Quem Ama Cuida, ganhou um elemento a mais: uma fragrância.

Nativa SPA Ameixa Intensa, novo lançamento de O Boticário, aparece em uma ação de merchandising da novela para apresentar o produto ao público.

A estratégia coloca a televisão como parte da divulgação de uma novidade que também chega às redes sociais e às lojas da marca.

Em vez de limitar a apresentação ao anúncio tradicional, a fragrância passa a fazer parte de uma situação da própria trama, conectando o lançamento à relação entre os personagens.

Como Nativa SPA Ameixa Intensa aparece em Quem Ama Cuida?

Na inserção, o casal vive um momento de sedução, e o perfume desperta o interesse de Iuri. A partir daí, Ingrid apresenta a novidade e a proposta de “intensidade em dobro” associada à linha.

A ação foi desenvolvida pela AlmapBBDO e também faz referência à campanha “Invasão das Ameixas”, criada para o lançamento.

Para Carolina Carrasco, diretora de Branding e Comunicação do Grupo Boticário, o merchandising ajuda a colocar o produto dentro de uma situação que faça sentido para o público.

“Uma estratégia bem integrada é importante para manter a perenidade do produto, assim o lançamento não termina depois do consumidor conhecê-lo”, disse.

“Por isso é importante construir a relevância, provocar o desejo de experimentação e criar oportunidades para que ele experimente e compre”.

“Nesse contexto, o merchandising é uma peça importante para ampliar a conversa e colocar o produto dentro de uma situação de desejo”.

O Boticário está dando brinde de Nativa SPA Ameixa Intensa?

Além da ação na televisão, o lançamento tem uma dinâmica promocional nas lojas. O Boticário preparou a distribuição em dobro de miniaturas do Creme Desodorante Perfumado Corporal Nativa SPA Ameixa Intensa.

Para participar, é necessário realizar um cadastro no aplicativo da marca e retirar os produtos em uma loja do Boticário próxima.

A ação foi apresentada pela empresa como uma forma de permitir que consumidores conheçam a nova versão da fragrância antes de decidir pela compra.

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Onde a campanha de Ameixa Intensa também aparece?

A campanha não fica restrita à televisão. Nas redes sociais, O Boticário explora a estética da ameixa e apresenta o “Blast de Ameixa”, experiência sensorial criada para o ambiente digital.

Influenciadores também participam da divulgação, com conteúdos relacionados à fragrância, comportamento e cuidados corporais.

A proposta acompanha uma tendência cada vez mais comum no mercado de beleza: fazer um lançamento circular por diferentes pontos de contato, da ficção televisiva ao conteúdo digital e, depois, à experimentação física.

“Quando conseguimos fazer com que uma ideia criativa seja reconhecida na televisão, compartilhada nas redes e vivenciada na loja, construímos uma estratégia que vai além da comunicação e passa a contribuir para o negócio”.

“Nativa SPA Ameixa Intensa foi pensada justamente para transformar a força cultural da ameixa em desejo e esse desejo em experiência”, conclui Carrasco.

