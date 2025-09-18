fechar
Perfume | Notícia

3 perfumes masculinos para as mulheres que amam sair do óbvio

Aromas intensos, sofisticados e cheios de personalidade que conquistam muito além do público masculino. Conheça mais perfumes perfeitos para você

Por Alice Lins Publicado em 18/09/2025 às 21:05
Imagem do perfume Bleu de Chanel, de Chanel
Imagem do perfume Bleu de Chanel, de Chanel - Reprodução

Clique aqui e escute a matéria

Perfumes amadeirados sempre tiveram espaço especial no universo da perfumaria. Conhecidos pela intensidade e pela sofisticação, eles transmitem elegância e presença.

Apesar de serem tradicionalmente associados ao público masculino, muitas mulheres também se apaixonam por essas fragrâncias, que podem se adaptar a diferentes estilos e ocasiões.

Se você é do time que adora perfumes marcantes, encorpados e com fundo amadeirado, confira três opções masculinas que combinam perfeitamente com mulheres que gostam de fugir do óbvio.

1. Malbec Clássico – O Boticário

Um dos maiores sucessos da perfumaria nacional, o Malbec traz acordes amadeirados intensos, com inspiração no processo de fabricação dos vinhos. Seu aroma envolvente é perfeito para mulheres que buscam sofisticação e presença marcante.

Leia Também

2. Bleu de Chanel – Chanel

Elegante e atemporal, Bleu de Chanel mistura notas cítricas frescas com um fundo amadeirado sofisticado. É versátil, podendo ser usado tanto no dia a dia quanto em momentos especiais, sempre transmitindo confiança.

3. Terre d’Hermès – Hermès

Combinando notas de laranja, pimenta e madeiras secas, Terre d’Hermès é um clássico que une frescor e profundidade. Ideal para mulheres que gostam de perfumes intensos e cheios de personalidade, capazes de deixar uma assinatura única no ar.

Leia também

5 dicas para evitar irritação na pele após a depilação
Cuidados com a pele

5 dicas para evitar irritação na pele após a depilação
5 óleos naturais perfeitos para hidratar áreas ressecadas da pele
Pele

5 óleos naturais perfeitos para hidratar áreas ressecadas da pele

Compartilhe

Tags