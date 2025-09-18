3 perfumes masculinos para as mulheres que amam sair do óbvio

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Aromas intensos, sofisticados e cheios de personalidade que conquistam muito além do público masculino. Conheça mais perfumes perfeitos para você

Clique aqui e escute a matéria

Perfumes amadeirados sempre tiveram espaço especial no universo da perfumaria. Conhecidos pela intensidade e pela sofisticação, eles transmitem elegância e presença.

Apesar de serem tradicionalmente associados ao público masculino, muitas mulheres também se apaixonam por essas fragrâncias, que podem se adaptar a diferentes estilos e ocasiões.

Se você é do time que adora perfumes marcantes, encorpados e com fundo amadeirado, confira três opções masculinas que combinam perfeitamente com mulheres que gostam de fugir do óbvio.

1. Malbec Clássico – O Boticário

Um dos maiores sucessos da perfumaria nacional, o Malbec traz acordes amadeirados intensos, com inspiração no processo de fabricação dos vinhos. Seu aroma envolvente é perfeito para mulheres que buscam sofisticação e presença marcante.

2. Bleu de Chanel – Chanel

Elegante e atemporal, Bleu de Chanel mistura notas cítricas frescas com um fundo amadeirado sofisticado. É versátil, podendo ser usado tanto no dia a dia quanto em momentos especiais, sempre transmitindo confiança.

3. Terre d’Hermès – Hermès

Combinando notas de laranja, pimenta e madeiras secas, Terre d’Hermès é um clássico que une frescor e profundidade. Ideal para mulheres que gostam de perfumes intensos e cheios de personalidade, capazes de deixar uma assinatura única no ar.