5 perfumes masculinos eleitos os melhores do mundo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Cinco fragrâncias masculinas que combinam intensidade, elegância e longa duração, ideais para quem busca marcar presença em qualquer ocasião

Clique aqui e escute a matéria

Encontrar um perfume masculino que dure o dia inteiro não é tarefa fácil. Muitas fragrâncias conquistam no primeiro momento, mas rapidamente perdem força na pele.

Para quem busca fixação prolongada, alguns fatores fazem toda a diferença, como maior concentração de óleos, acordes amadeirados e até os cuidados prévios na hora da aplicação.

Pensando nisso, o portal GQ México destacou cinco fragrâncias masculinas que unem sofisticação, potência e longa durabilidade. São perfumes feitos para marcar presença em qualquer ocasião.

Ani Extrait de Parfum – Nishane

Com uma concentração elevada de óleos, o Ani combina baunilha, cedro e âmbar-gris, resultando em uma base cremosa que pode durar até 12 horas na pele. As notas de bergamota e gengibre azul trazem frescor ao perfume, equilibrando sua intensidade. Uma escolha refinada e versátil.

Black Phantom “Memento Mori” – Kilian Paris

Rum, café e cacau tornam essa fragrância ousada e memorável. Criado para momentos especiais, o Black Phantom tem fixação impressionante e um toque intrigante de acorde de cianeto, que confere mistério e exclusividade ao aroma.

Tobacco Vanille – Tom Ford

Inspirado no clima sofisticado de clubes privados, o Tobacco Vanille mistura tabaco, fava tonka, baunilha e cacau. O resultado é um perfume encorpado e elegante, ideal para transmitir poder e presença com longa durabilidade.

Aventus – Creed

Um clássico contemporâneo da perfumaria, Aventus combina abacaxi, pimenta rosa, patchouli e notas defumadas em uma assinatura olfativa inconfundível. Reconhecido mundialmente, é sinônimo de confiança, estilo e fixação prolongada.

Hero – Burberry

Com frescor amadeirado, o Hero reúne três tipos de cedro, além de notas de pinheiro e incenso defumado. Seu equilíbrio entre intensidade e versatilidade faz dele um perfume ideal tanto para o cotidiano quanto para ocasiões especiais.