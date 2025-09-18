fechar
5 perfumes masculinos eleitos os melhores do mundo

Cinco fragrâncias masculinas que combinam intensidade, elegância e longa duração, ideais para quem busca marcar presença em qualquer ocasião

Por Alice Lins Publicado em 18/09/2025 às 20:43
Imagem do perfume Black Phantom "Memento Mori" – Kilian Paris
Imagem do perfume Black Phantom "Memento Mori" – Kilian Paris - Reprodução

Encontrar um perfume masculino que dure o dia inteiro não é tarefa fácil. Muitas fragrâncias conquistam no primeiro momento, mas rapidamente perdem força na pele.

Para quem busca fixação prolongada, alguns fatores fazem toda a diferença, como maior concentração de óleos, acordes amadeirados e até os cuidados prévios na hora da aplicação.

Pensando nisso, o portal GQ México destacou cinco fragrâncias masculinas que unem sofisticação, potência e longa durabilidade. São perfumes feitos para marcar presença em qualquer ocasião.

Ani Extrait de Parfum – Nishane

Com uma concentração elevada de óleos, o Ani combina baunilha, cedro e âmbar-gris, resultando em uma base cremosa que pode durar até 12 horas na pele. As notas de bergamota e gengibre azul trazem frescor ao perfume, equilibrando sua intensidade. Uma escolha refinada e versátil.

Black Phantom “Memento Mori” – Kilian Paris

Rum, café e cacau tornam essa fragrância ousada e memorável. Criado para momentos especiais, o Black Phantom tem fixação impressionante e um toque intrigante de acorde de cianeto, que confere mistério e exclusividade ao aroma.

Tobacco Vanille – Tom Ford

Inspirado no clima sofisticado de clubes privados, o Tobacco Vanille mistura tabaco, fava tonka, baunilha e cacau. O resultado é um perfume encorpado e elegante, ideal para transmitir poder e presença com longa durabilidade.

Aventus – Creed

Um clássico contemporâneo da perfumaria, Aventus combina abacaxi, pimenta rosa, patchouli e notas defumadas em uma assinatura olfativa inconfundível. Reconhecido mundialmente, é sinônimo de confiança, estilo e fixação prolongada.

Hero – Burberry

Com frescor amadeirado, o Hero reúne três tipos de cedro, além de notas de pinheiro e incenso defumado. Seu equilíbrio entre intensidade e versatilidade faz dele um perfume ideal tanto para o cotidiano quanto para ocasiões especiais.

