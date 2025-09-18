5 perfumes masculinos eleitos os melhores do mundo
Cinco fragrâncias masculinas que combinam intensidade, elegância e longa duração, ideais para quem busca marcar presença em qualquer ocasião
Encontrar um perfume masculino que dure o dia inteiro não é tarefa fácil. Muitas fragrâncias conquistam no primeiro momento, mas rapidamente perdem força na pele.
Para quem busca fixação prolongada, alguns fatores fazem toda a diferença, como maior concentração de óleos, acordes amadeirados e até os cuidados prévios na hora da aplicação.
Pensando nisso, o portal GQ México destacou cinco fragrâncias masculinas que unem sofisticação, potência e longa durabilidade. São perfumes feitos para marcar presença em qualquer ocasião.
Ani Extrait de Parfum – Nishane
Com uma concentração elevada de óleos, o Ani combina baunilha, cedro e âmbar-gris, resultando em uma base cremosa que pode durar até 12 horas na pele. As notas de bergamota e gengibre azul trazem frescor ao perfume, equilibrando sua intensidade. Uma escolha refinada e versátil.
Black Phantom “Memento Mori” – Kilian Paris
Rum, café e cacau tornam essa fragrância ousada e memorável. Criado para momentos especiais, o Black Phantom tem fixação impressionante e um toque intrigante de acorde de cianeto, que confere mistério e exclusividade ao aroma.
Tobacco Vanille – Tom Ford
Inspirado no clima sofisticado de clubes privados, o Tobacco Vanille mistura tabaco, fava tonka, baunilha e cacau. O resultado é um perfume encorpado e elegante, ideal para transmitir poder e presença com longa durabilidade.
Aventus – Creed
Um clássico contemporâneo da perfumaria, Aventus combina abacaxi, pimenta rosa, patchouli e notas defumadas em uma assinatura olfativa inconfundível. Reconhecido mundialmente, é sinônimo de confiança, estilo e fixação prolongada.
Hero – Burberry
Com frescor amadeirado, o Hero reúne três tipos de cedro, além de notas de pinheiro e incenso defumado. Seu equilíbrio entre intensidade e versatilidade faz dele um perfume ideal tanto para o cotidiano quanto para ocasiões especiais.