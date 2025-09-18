6 perfumes com toques florais de O Boticário

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Fragrâncias que combinam romantismo, sofisticação e frescor para diferentes estilos e momentos do dia. Saiba quais são as escolhas de O Boticário

Clique aqui e escute a matéria

Os perfumes florais estão entre os mais clássicos e atemporais da perfumaria. Versáteis, eles podem transitar entre fragrâncias leves e românticas até combinações marcantes que exalam sofisticação.

O Boticário, sempre reconhecido pela diversidade de aromas, reúne várias opções que exploram as flores em composições modernas e envolventes.

Seja para o dia a dia ou para ocasiões especiais, esses perfumes são capazes de traduzir personalidade e estilo em cada borrifada. Confira 6 opções de fragrâncias florais da marca para incluir na sua coleção.

1. Floratta Rose

Um verdadeiro clássico da linha Floratta, combina a delicadeza da rosa com notas frescas e românticas. Ideal para quem busca feminilidade e leveza.

2. Floratta Flores Secretas

Inspirado no contraste entre a doçura e o mistério, traz notas florais com um toque frutado envolvente. É perfeito para quem gosta de perfumes marcantes, mas sem perder a suavidade.

3. Linda

Um dos ícones de O Boticário, mistura flores brancas e frutas em uma fragrância sofisticada, que traduz elegância e confiança.

4. Egeo Dolce Colors

Apesar de ser lembrado pela sua doçura, traz acordes florais que equilibram a intensidade gourmand, criando um perfume jovial e vibrante.

5. Floratta Fleur D’Éclipse

Uma edição especial da linha Floratta, que une flores exóticas a toques amadeirados, resultando em um perfume envolvente e cheio de personalidade.

6. My Lily

Mais sofisticado, esse perfume tem como destaque o lírio, que se une a notas verdes e frescas, transmitindo elegância e naturalidade.