6 perfumes com toques florais de O Boticário
Fragrâncias que combinam romantismo, sofisticação e frescor para diferentes estilos e momentos do dia. Saiba quais são as escolhas de O Boticário
Clique aqui e escute a matéria
Os perfumes florais estão entre os mais clássicos e atemporais da perfumaria. Versáteis, eles podem transitar entre fragrâncias leves e românticas até combinações marcantes que exalam sofisticação.
O Boticário, sempre reconhecido pela diversidade de aromas, reúne várias opções que exploram as flores em composições modernas e envolventes.
Seja para o dia a dia ou para ocasiões especiais, esses perfumes são capazes de traduzir personalidade e estilo em cada borrifada. Confira 6 opções de fragrâncias florais da marca para incluir na sua coleção.
1. Floratta Rose
Um verdadeiro clássico da linha Floratta, combina a delicadeza da rosa com notas frescas e românticas. Ideal para quem busca feminilidade e leveza.
2. Floratta Flores Secretas
Inspirado no contraste entre a doçura e o mistério, traz notas florais com um toque frutado envolvente. É perfeito para quem gosta de perfumes marcantes, mas sem perder a suavidade.
3. Linda
Um dos ícones de O Boticário, mistura flores brancas e frutas em uma fragrância sofisticada, que traduz elegância e confiança.
4. Egeo Dolce Colors
Apesar de ser lembrado pela sua doçura, traz acordes florais que equilibram a intensidade gourmand, criando um perfume jovial e vibrante.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
5. Floratta Fleur D’Éclipse
Uma edição especial da linha Floratta, que une flores exóticas a toques amadeirados, resultando em um perfume envolvente e cheio de personalidade.
6. My Lily
Mais sofisticado, esse perfume tem como destaque o lírio, que se une a notas verdes e frescas, transmitindo elegância e naturalidade.