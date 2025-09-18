fechar
Perfume | Notícia

6 perfumes com toques florais de O Boticário

Fragrâncias que combinam romantismo, sofisticação e frescor para diferentes estilos e momentos do dia. Saiba quais são as escolhas de O Boticário

Por Alice Lins Publicado em 18/09/2025 às 20:11
Imagem do perfume Floratta Flores Secretas
Imagem do perfume Floratta Flores Secretas - Reprodução/O Boticário

Os perfumes florais estão entre os mais clássicos e atemporais da perfumaria. Versáteis, eles podem transitar entre fragrâncias leves e românticas até combinações marcantes que exalam sofisticação.

O Boticário, sempre reconhecido pela diversidade de aromas, reúne várias opções que exploram as flores em composições modernas e envolventes.

Seja para o dia a dia ou para ocasiões especiais, esses perfumes são capazes de traduzir personalidade e estilo em cada borrifada. Confira 6 opções de fragrâncias florais da marca para incluir na sua coleção.

1. Floratta Rose

Um verdadeiro clássico da linha Floratta, combina a delicadeza da rosa com notas frescas e românticas. Ideal para quem busca feminilidade e leveza.

2. Floratta Flores Secretas

Inspirado no contraste entre a doçura e o mistério, traz notas florais com um toque frutado envolvente. É perfeito para quem gosta de perfumes marcantes, mas sem perder a suavidade.

3. Linda

Um dos ícones de O Boticário, mistura flores brancas e frutas em uma fragrância sofisticada, que traduz elegância e confiança.

4. Egeo Dolce Colors

Apesar de ser lembrado pela sua doçura, traz acordes florais que equilibram a intensidade gourmand, criando um perfume jovial e vibrante.

5. Floratta Fleur D’Éclipse

Uma edição especial da linha Floratta, que une flores exóticas a toques amadeirados, resultando em um perfume envolvente e cheio de personalidade.

6. My Lily

Mais sofisticado, esse perfume tem como destaque o lírio, que se une a notas verdes e frescas, transmitindo elegância e naturalidade.

