3 perfumes da Zara que conquistaram as mulheres!

Os perfumes femininos da Zara surpreendem pelo aroma, performance e custo-benefício. Separamos os melhores para você investir e aproveitar!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 11/09/2025 às 9:36
Um frasco de perfume apoiado em um ramo de flores.
Um frasco de perfume apoiado em um ramo de flores. - Foto: iStock

Clique aqui e escute a matéria

Além de ser uma gigante da moda, a Zara também está fazendo sucesso com seus perfumes.

Com fragrâncias que combinam qualidade, tendências olfativas e preços acessíveis, os perfumes da Zara conquistaram um espaço na rotina de beleza de muitas mulheres.

A seguir, vamos apresentar os perfumes da marca que são adorados pelas mulheres. Veja agora!

Perfumes da Zara que conquistaram as mulheres

Segundo o portal Sutileza Perfumada, essas fragrâncias são simplesmente surpreendentes:

Foto: iStock
Mulher se perfumando enquanto veste roupas floridas. - Foto: iStock

1. Red Temptation

O Red Temptation ganhou fama por lembrar o icônico Baccarat Rouge 540, que chega a custar quase R$ 5.000.

A versão da Zara entrega um aroma envolvente, com notas metálicas, doces e um toque de limpeza.

Média de preço do produto: R$ 229,00.

2. Gardenia

O Gardenia é frequentemente comparado com o famoso Black Opium, da Yves Saint Laurent.

A fragrância combina flores brancas com café e frutas vermelhas, resultando em um perfume doce, floral e levemente cremoso.

Média de preço do produto: R$ 149,00.

3. Amber Fusion

Por fim, o Amber Fusion é um eau de parfum com estrutura complexa e acabamento sofisticado.

A abertura mistura cítricos com notas marinhas e frutas vermelhas, criando assim uma introdução fresca e vibrante.

Média de preço do produto: R$ 229,00.

