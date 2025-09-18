fechar
5 perfumes nacionais melhores que muitos importados

Fragrâncias brasileiras que surpreendem em qualidade, fixação e elegância, conquistando espaço no mercado da perfumaria. Saiba quais são!

Por Alice Lins Publicado em 18/09/2025 às 20:55
Imagem do perfume Essencial Oud
Imagem do perfume Essencial Oud - Reprodução

Quando o assunto é perfume de qualidade, muitas pessoas associam de imediato às marcas internacionais.

No entanto, a perfumaria brasileira tem mostrado cada vez mais força, com criações que combinam matérias-primas sofisticadas, longa duração e preços mais acessíveis.

Algumas fragrâncias nacionais conseguem rivalizar – e até superar – importados famosos, tanto em complexidade quanto em performance na pele.

Confira cinco perfumes que provam que o Brasil entende de alta perfumaria.

1. Malbec – O Boticário

Ícone da perfumaria masculina nacional, Malbec é conhecido por sua intensidade e presença marcante. Inspirado no processo de fabricação de vinhos, traz notas amadeiradas e encorpadas que garantem sofisticação em qualquer ocasião.

2. Essencial Oud – Natura

Com a força do oud, uma das matérias-primas mais nobres e valorizadas da perfumaria mundial, esse perfume exala luxo e personalidade. É uma fragrância intensa, ideal para momentos especiais, que impressiona pela fixação.

3. Quasar Brave – O Boticário

Pensado para homens que gostam de frescor aliado à potência, Quasar Brave traz notas aromáticas e amadeiradas, entregando energia e vitalidade. É um nacional que compete com importados esportivos de grande renome.

4. Ilía Secreto – Natura

Entre os femininos, Ilía Secreto é destaque absoluto. Combinando flores brancas, notas adocicadas e um fundo ambarado, resulta em um perfume sofisticado, com fixação comparável a grandes clássicos internacionais.

5. Kaiak Aventura – Natura

Refrescante, vibrante e duradouro, Kaiak Aventura é perfeito para o dia a dia. Suas notas cítricas e aquáticas transmitem liberdade e leveza, mostrando que perfumes nacionais também sabem entregar frescor com qualidade superior.

