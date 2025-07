Perfumes nacionais com fixação de importado? Veja 4 que surpreendem

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Perfumes nacionais nem sempre tiveram fama de longa duração. Durante muito tempo, fragrâncias brasileiras foram vistas como suaves demais, ideais para o clima tropical, mas com fixação limitada — o que fez com que muitos consumidores migrassem para marcas importadas em busca de mais presença e performance.

Nos últimos anos, porém, esse cenário mudou. Marcas como Natura e O Boticário têm investido em tecnologias de encapsulamento, matérias-primas de qualidade e estruturas olfativas mais elaboradas, entregando produtos com desempenho semelhante ao de muitos perfumes internacionais — e com preços bem mais acessíveis.

A popularização de fóruns especializados em perfumaria e a criação de grupos nas redes sociais contribuíram para que consumidores compartilhassem experiências com esses perfumes nacionais. De forma recorrente, algumas fragrâncias chamam atenção por sua fixação acima da média, mesmo quando comparadas a eau de parfums importados.

A seguir, listamos quatro perfumes brasileiros que surpreendem justamente por isso: pela potência, permanência e rastro que deixam na pele — e que não desaparecem em poucas horas, como muitos imaginam.

Perfumes nacionais com fixação de importados

Um perfume, juntamente a outros presentes, podem compor um presente dos cinco sentidos no Dia dos Namorados - Freepik

Egeo Dolce Colors (O Boticário)

Entre os perfumes doces da marca, essa versão do Egeo entrega potência inesperada. Combinando notas de framboesa, algodão-doce, baunilha e âmbar, é um perfume gourmand que se projeta com intensidade e permanece por horas. Usuárias relatam mais de 10 horas de fixação em peles que costumam “segurar” pouco perfume, com rastro perceptível no ambiente.

É uma opção para quem gosta de perfumes adocicados que marcam presença. A intensidade, aliada ao custo acessível, tornou esse perfume popular entre jovens e adultos. Mesmo com o perfil gourmand, ele consegue equilibrar doçura com certa leveza, o que permite uso tanto de dia quanto à noite.

Quasar Brave (O Boticário)

O Quasar Brave se destaca entre os masculinos frescos por sua capacidade de projetar bem e fixar por longos períodos — algo raro em fragrâncias com esse perfil. Ele mistura notas cítricas com sálvia, âmbar e madeiras leves, resultando em uma construção versátil e intensa ao mesmo tempo.

Usuários relatam entre 8 e 10 horas de duração, com projeção marcante nas primeiras horas. É ideal para dias quentes, academia, trabalho ou situações casuais, mantendo a sensação de frescor sem desaparecer rapidamente.

Essencial Oud (Natura)

Esse é um dos perfumes mais encorpados e potentes da linha Essencial. Com notas de oud (madeira agar), especiarias e toques balsâmicos, o Essencial Oud é conhecido por sua presença e durabilidade. A fragrância é considerada por muitos como uma das mais fortes já lançadas pela Natura.

Mesmo com aplicação moderada, o perfume permanece ativo na pele por até 12 horas e pode ser sentido no ambiente muito tempo depois da aplicação. É uma escolha ideal para noites frias, eventos ou ocasiões em que se busca algo marcante.

Ilía Secreto (Natura)

Este perfume floral com toque adocicado e fundo amadeirado surpreende pela capacidade de durar quase o dia todo. A combinação de frutas vermelhas, flor de laranjeira e praliné é equilibrada, feminina e envolvente, com sofisticação na medida certa.

Usuárias apontam fixação de 8 a 11 horas, com projeção que se mantém constante sem incomodar. Ideal para o cotidiano ou eventos especiais, o Ilía Secreto é um bom exemplo de como um perfume nacional pode entregar elegância e performance ao mesmo tempo.