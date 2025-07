4 perfumes que deixam rastro e são lembrados mesmo depois que você sai

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Nem todo perfume precisa ser explosivo para marcar presença, mas há fragrâncias que, mesmo com elegância, têm o poder de deixar um rastro por onde passam. Esse tipo de perfume não depende de gritos olfativos: ele se impõe na memória de quem cruzou com você no elevador, no corredor ou até na rua.

A combinação entre boa projeção e fixação de longa duração transforma essas fragrâncias em aliadas para momentos em que a intenção é ser lembrado — seja em um encontro, uma reunião ou simplesmente ao sair para viver o dia com confiança.

No universo da perfumaria, esse efeito é conhecido como "sillage": a trilha invisível que a fragrância deixa no ar após a sua passagem. Abaixo, reunimos quatro perfumes conhecidos justamente por isso — deixam rastro, grudam na roupa e podem até provocar a clássica pergunta: “quem estava aqui agora?”.

Perfumes que deixam rastro

Imagem ilustrativa de perfumes femininos! - Reprodução/ iStock

1. Egeo Bomb Black (O Boticário)

Com uma mistura envolvente de notas doces e amadeiradas, o Egeo Bomb Black é um perfume que entrega presença de forma imediata. A combinação de âmbar, madeira e um toque adocicado faz com que ele tenha alta projeção, especialmente nos primeiros minutos.

Mesmo depois de horas, a fragrância continua perceptível no ambiente e nas roupas. Por isso, é ideal para quem quer ser notado, mas sem exageros. No inverno, ele ganha ainda mais destaque.

2. Quasar Brave (O Boticário)

Essa versão mais encorpada da linha Quasar surpreende pela potência. O Brave mistura notas aromáticas com especiarias e um fundo amadeirado, o que contribui para o rastro prolongado. Ao mesmo tempo, não se torna agressivo.

A fixação na pele e a projeção controlada fazem com que ele seja uma escolha certeira para o dia a dia de quem busca um toque marcante sem perder a discrição.

3. Malbec Flame (O Boticário)

Conhecido por sua intensidade, o Malbec Flame é daqueles perfumes que não passam despercebidos. A proposta é aquecida e sensual, com notas de couro, madeira e especiarias.

A assinatura da linha Malbec está presente, mas com um reforço que aumenta sua duração na pele e sua capacidade de deixar um rastro forte. Indicado para encontros e eventos noturnos, ele tem uma personalidade que se impõe no ambiente.

4. Arbo Liberté (O Boticário)

Apesar de ser mais fresco que os anteriores, o Arbo Liberté também consegue deixar sua marca graças à construção aromática vibrante. Inspirado no ar livre, ele traz notas verdes e cítricas com um fundo leve amadeirado.

É um perfume que surpreende por manter uma boa projeção mesmo sem ser doce ou pesado. Ideal para quem quer deixar rastro com leveza e sofisticação no dia a dia.