5 óleos reparadores milagrosos para cabelos ressecados por até R$20

Se o seu cabelo anda opaco e com as pontas danificadas, estes óleos de até R$20 podem transformar a aparência dos fios com uso contínuo.

Pontas ressecadas são uma das queixas mais comuns entre quem busca manter o cabelo bonito no dia a dia — especialmente em períodos de calor, uso constante de ferramentas térmicas ou exposição ao sol.

Mas, ao contrário do que muitos acreditam, recuperar o brilho e a maciez dos fios não exige investir alto.

O mercado brasileiro oferece óleos capilares acessíveis que realmente fazem diferença na textura e na saúde das mechas.

A seguir, selecionamos cinco óleos reparadores até R$ 20 que unem nutrição, leveza e resultados visíveis desde as primeiras aplicações.

5 óleos reparadores até R$20 que salvam pontas ressecadas sem pesar nos fios

1. Óleo Finalizador TRESemmé Brilho Lamelar (a partir de R$16,00)

Com textura leve e efeito “gloss” imediato, esse óleo entrega um brilho lamelar que corrige a opacidade e realinha as cutículas sem pesar.

A fórmula cria uma película fina que dá aparência de cabelo mais saudável, principalmente nas pontas danificadas.

Além de baratinho, o produto vem com 60 ml, o que o torna uma excelente escolha para quem deseja um toque de salão no acabamento diário.

2. Óleo Mágico DaBelle – Blend de Óleos (a partir de R$17,00)

Um dos queridinhos do público pelo custo-benefício, combina argan, abacate, linhaça, macadâmia e girassol para uma nutrição profunda.

Ele ajuda a recuperar pontas fragilizadas, controla o frizz e ainda protege contra danos externos graças ao filtro UV.

Além disso, oferece proteção térmica, o que o torna ideal para quem usa secador ou chapinha e vem com 40ml.

Em promoções, costuma chegar a custar até R$13,00 — e vale cada centavo pela versatilidade.

3. Neutrox Nutre Óleos – Reparador 7 Óleos (a partir de R$15,00)

Conhecido pela fórmula rica em sete óleos vegetais, esse finalizador é leve e se espalha facilmente, evitando aquele toque pesado comum em produtos mais baratos.

Ele atua selando pontas duplas, devolvendo brilho e deixando a textura mais uniforme e rende 45ml.

É uma opção especialmente interessante para cabelos ressecados por química ou sol, já que oferece uma nutrição constante quando usado diariamente.

5. Argan Oil – Lola from Rio (a partir de R$16,00)

Esse reparador complementa o cuidado, auxiliando na reestruturação dos fios, além de resguardar e alinhar com total delicadeza.

Seu diferencial está na composição mais natural e no uso do argan puro, que restaura profundamente a fibra, reduz o aspecto áspero e devolve um brilho mais rico às pontas.

Para quem procura um produto com pegada mais clean beauty, é uma escolha certeira, porque, além de facilmente encontrado por um preço mais baixo, vem até 50ml de produto.

6. Reparador de Pontas Amend Gold Black (a partir de R$13,00)

Entre os mais acessíveis da lista, é frequentemente encontrado por R$ 13 a R$ 16. Ele cria uma camada protetora que suaviza pontas duplas, controla o frizz e oferece um acabamento sedoso sem exageros.

Por ser muito fininho, rende bastante mesmo com pequenas quantidades. Para quem busca algo prático, eficiente e barato, é provavelmente o produto mais certeiro — especialmente para uso no dia a dia.



