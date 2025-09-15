fechar
Cabelo | Notícia

5 cuidados importantes para fazer sua trança nagô durar mais tempo

Com esses cinco cuidados simples, suas tranças nagô podem durar de quatro a oito semanas, mantendo a beleza e a saúde dos fios de cabelo

Por Guilherme Gusmão Publicado em 15/09/2025 às 14:29
Mulher com tranças nagô
Mulher com tranças nagô - Freepik

A trança nagô é uma das mais tradicionais e poderosas expressões da cultura negra. Além de prática e versátil, ela protege os fios e garante um visual cheio de identidade. No entanto, para que dure mais tempo sem perder a beleza, é fundamental adotar alguns cuidados no dia a dia. Veja 5 dicas que fazem a diferença:

1. Lave o couro cabeludo da forma correta

A limpeza deve ser feita com shampoos suaves, aplicados diretamente no couro cabeludo.

O ideal é massagear delicadamente com as pontas dos dedos e enxaguar bem. Esse cuidado evita o acúmulo de resíduos e previne coceira ou descamação.

2. Use touca ou lenço de cetim ao dormir

O atrito do cabelo com o travesseiro pode desfazer o trançado mais rápido. Dormir com touca ou lenço de cetim ajuda a reduzir o frizz, mantém o alinhamento e prolonga a durabilidade das tranças.

3. Hidrate com óleos leves

Para que o cabelo continue saudável dentro da trança, utilize óleos vegetais (como coco, rícino ou jojoba) aplicados em pouca quantidade no couro cabeludo. Isso nutre a raiz e evita ressecamento.

4. Evite manipular demais as tranças

Ficar puxando, torcendo ou mexendo constantemente nas tranças pode causar frizz, arrebentar fios e até mesmo comprometer o couro cabeludo. Quanto menos manuseio, mais tempo elas permanecem bonitas.

5. Proteja do excesso de sol e cloro

Se for se expor ao sol, use lenços, turbantes ou bonés para proteger as tranças. Já em piscinas, o cloro pode ressecar os fios e prejudicar a estrutura. Nesse caso, prefira sempre touca de natação ou enxágue imediato após o banho.

