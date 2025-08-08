Como proteger os fios do calor da chapinha e secador sem pesar no visual

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com os cuidados certos, é possível manter o cabelo alinhado, saudável e com movimento, mesmo usando ferramentas de calor regularmente

O uso frequente de chapinha, secador e modelador de cachos pode transformar qualquer penteado, mas também danifica a estrutura dos fios se não houver proteção adequada.

O calor em excesso remove a umidade natural, enfraquece a fibra capilar e favorece o aparecimento de frizz e pontas duplas.

A boa notícia é que existem maneiras simples de blindar o cabelo sem deixá-lo pesado ou com aspecto oleoso.

1. Aposte no protetor térmico certo para o seu tipo de cabelo



O protetor térmico é indispensável, pois cria uma película ao redor do fio, reduzindo o impacto das altas temperaturas. Para manter a leveza, a escolha do produto faz toda a diferença:

Cabelos finos: prefira versões em spray leve, com textura aquosa, que não comprometam o volume.

Cabelos grossos ou ressecados: opte por cremes ou séruns mais nutritivos, que entregam proteção e hidratação extra.

Ondulados e cacheados: escolha fórmulas que, além da proteção, controlem o frizz e mantenham a definição.

2. Aplique de forma uniforme e na medida certa



Exagerar na quantidade pode deixar o cabelo pesado e sem movimento. O ideal é borrifar ou espalhar o produto do comprimento até as pontas, evitando a raiz para não aumentar a oleosidade.

Use um pente largo para garantir que cada mecha receba a proteção.

3. Controle a temperatura das ferramentas



Secadores e chapinhas com controle de temperatura ajudam a evitar danos. Para cabelos finos ou frágeis, mantenha o ajuste entre 150°C e 180°C.

Já os fios mais grossos suportam temperaturas um pouco mais altas, mas raramente é necessário ultrapassar 200°C.

4. Não esqueça da pré-secagem



Antes de usar a chapinha, seque o cabelo pelo menos 80% com o secador em temperatura média. Passar a prancha nos fios úmidos aumenta o risco de quebra e compromete a cutícula capilar.

5. Finalize com um toque leve de brilho



Após o uso do calor, um óleo finalizador em pequena quantidade devolve o viço e ajuda a selar as pontas, sem pesar. Uma ou duas gotas são suficientes para distribuir nas mãos e aplicar suavemente.