Franjas que rejuvenescem: o corte queridinho das mulheres 50+

Versáteis e elegantes, as franjas ajudam a suavizar traços, rejuvenescer o visual e valorizar os fios de mulheres com mais de 50 anos.

As franjas voltaram com força total e se tornaram a escolha certeira entre as mulheres maduras que desejam atualizar o visual com elegância.

Práticas e estilosas, elas valorizam o rosto, disfarçam linhas de expressão e rejuvenescem instantaneamente.

Seja em cabelos lisos, ondulados ou cacheados, as franjas femininas podem ser adaptadas para todos os estilos. A seguir, conheça os modelos mais pedidos nos salões e veja qual combina com seu tipo de cabelo e personalidade.

Franja lateral: elegância com pouca manutenção

A franja lateral é um clássico que nunca sai de moda. Ela se adapta bem a cabelos curtos, médios ou longos, caindo suavemente sobre a lateral do rosto. Por isso, é uma excelente opção para suavizar linhas de expressão na região da testa.

Além de sofisticada, essa franja é prática, exige pouca manutenção e se molda bem a diferentes texturas, inclusive aos fios grisalhos ou com volume.

Franja cortina: leveza e efeito lifting

Também conhecida como "franja em V", a franja cortina tem sido uma das mais escolhidas por mulheres 50+. Ela é dividida ao meio e penteada para as laterais, criando leveza e modernidade ao redor do rosto.

Esse estilo valoriza o olhar, suaviza o semblante e facilita o crescimento dos fios com naturalidade, sem exigir grandes retoques.

Franja longa e desfiada: modernidade com movimento

Ideal para quem busca um visual mais despojado e atual, a franja longa e desfiada se destaca pela naturalidade. Os fios, que ultrapassam levemente as sobrancelhas, trazem um efeito leve e moderno.

Ela é perfeita para cabelos lisos ou ondulados, dando volume e equilíbrio ao topo da cabeça e proporcionando um resultado rejuvenescido sem esforço.

Franja cacheada: realce natural para os cachos

Mulheres com fios cacheados ou crespos podem apostar na franja cacheada sem medo. Quando integrada ao volume natural do cabelo, ela cria um visual harmônico, jovial e cheio de personalidade.

Além de valorizar os olhos e equilibrar o rosto, essa franja respeita a textura dos fios e dispensa alisamentos ou modelagens agressivas.

Franja curta: para quem ama ousar

A franja curta é a escolha ideal para quem deseja um look mais ousado e moderno. Com cortes em camadas, ela proporciona movimento e um efeito visual marcante.

Por ser de fácil manutenção, esse estilo permite variações ao longo do tempo e transmite autenticidade, tornando-se um verdadeiro diferencial no visual.