Beleza | Notícia

Jade Picon lança Athena Glow, novo body splash de AURA Beauty

Último lançamento do "panteão das Deusas" em 2025 celebra o momento de maturidade da Athena Glow, empresa da atriz e empresária Jade Picon.

Por Thallys Menezes Publicado em 20/10/2025 às 21:08 | Atualizado em 20/10/2025 às 21:20
Jade Picon para AURA Beauty
Jade Picon para AURA Beauty - Divulgação/AURA Beauty

A AURA Beauty, marca de beleza e perfumaria da atriz, influenciadora e empresária Jade Picon apresenta nesta segunda-feira (20) a “quinta Deusa” da sua linha de body splashes: ‘Athena Glow’.

O produto chega ao mercado com objetivo de inspirar mulheres a honrarem sua sabedoria interior e seu magnetismo intuitivo, seguindo os ideais da marca.

Este será o último body splash lançado em 2025 para a linha e se junta aos já consagrados Afrodite Garden, Radiant Hera, Aurora Shine e Venus Love. O novo body splash chega ao mercado com o preço de R$109,00 e pode ser adquirido em aurabeautyclub.com.br.

“Como a própria Deusa que a inspira, essa fragrância traz o equilíbrio entre o frescor e a doçura, e a delicadeza e a força. É para aquelas que desejam entrar no rolê com atitude estratégica e deixar inspiração ao sair”, afirma Jade Picon, que destaca ainda o criterioso processo de desenvolvimento do produto, com a assinatura da Givaudan, casa de perfumaria suíça considerada a maior do mundo.

Athena Glow traz notas de saída, de mandarina, toranja e groselha preta. No coração, o jasmim se encontra com a cremosidade das notas de leite e a doçura do caramelo. Por fim, a base combina a intensidade do âmbar e do sândalo com a sensualidade da baunilha.

Ainda de acordo com a marca, o produto chega, em breve, nas principais casas de perfumaria do Brasil e, seguindo a tradição da marca, possui o selo cruelty free (sem testes em animais).

A novidade também celebra o momento de maturidade de AURA Beauty no mercado, após um primeiro ano marcado pelo alto número de vendas, sucesso nas redes sociais e premiação da crítica especializada (Prêmio Glamour de Beleza 2025). Recentemente, a empresa também lançou, durante a Beauty Fair 2025, o AURA Edt, primeiro perfume Eau de Toilette assinado pela atriz.


