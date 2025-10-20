Jade Picon lança Athena Glow, novo body splash de AURA Beauty

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Último lançamento do "panteão das Deusas" em 2025 celebra o momento de maturidade da Athena Glow, empresa da atriz e empresária Jade Picon.

Clique aqui e escute a matéria

A AURA Beauty, marca de beleza e perfumaria da atriz, influenciadora e empresária Jade Picon apresenta nesta segunda-feira (20) a “quinta Deusa” da sua linha de body splashes: ‘Athena Glow’.

O produto chega ao mercado com objetivo de inspirar mulheres a honrarem sua sabedoria interior e seu magnetismo intuitivo, seguindo os ideais da marca.

Este será o último body splash lançado em 2025 para a linha e se junta aos já consagrados Afrodite Garden, Radiant Hera, Aurora Shine e Venus Love. O novo body splash chega ao mercado com o preço de R$109,00 e pode ser adquirido em aurabeautyclub.com.br.

“Como a própria Deusa que a inspira, essa fragrância traz o equilíbrio entre o frescor e a doçura, e a delicadeza e a força. É para aquelas que desejam entrar no rolê com atitude estratégica e deixar inspiração ao sair”, afirma Jade Picon, que destaca ainda o criterioso processo de desenvolvimento do produto, com a assinatura da Givaudan, casa de perfumaria suíça considerada a maior do mundo.

Athena Glow traz notas de saída, de mandarina, toranja e groselha preta. No coração, o jasmim se encontra com a cremosidade das notas de leite e a doçura do caramelo. Por fim, a base combina a intensidade do âmbar e do sândalo com a sensualidade da baunilha.

Ainda de acordo com a marca, o produto chega, em breve, nas principais casas de perfumaria do Brasil e, seguindo a tradição da marca, possui o selo cruelty free (sem testes em animais).

A novidade também celebra o momento de maturidade de AURA Beauty no mercado, após um primeiro ano marcado pelo alto número de vendas, sucesso nas redes sociais e premiação da crítica especializada (Prêmio Glamour de Beleza 2025). Recentemente, a empresa também lançou, durante a Beauty Fair 2025, o AURA Edt, primeiro perfume Eau de Toilette assinado pela atriz.